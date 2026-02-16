Alles zu oe24VIP
Zug entgleist Linz
© TEAM FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR

Hoher Sachschaden

Waggons entgleist - Bahnunfall crasht Morgenverkehr

16.02.26, 09:09
Im Zuge von Verschubarbeiten am Bahnhof Linz-West sprangen mehrere Waggons eines Güterzuges aus den Gleisen . Die Folge. Riesen-Schaden und Verzögerungen im gesamten Zugverkehr. 

OÖ. Gegen 7.30 Uhr, also mitten in der Rushhour, wurden Feuerwehr, Rettung und Polizei zu einem Großeinsatz im Industriegebiet an der Turmstraße alarmiert. Bei Verschubarbeiten waren mehrere Waggons eines Güterzuges aus den Gleisen gesprungen und umgekippt. Nach ersten Informationen wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. 

Zug entgleist Linz
© TEAM FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR

Die betroffenen Waggons waren zum Unfallzeitpunkt leer, jedoch noch nicht gereinigt und zuvor mit verschiedenen Gasen beladen. Daher mussten die Einsatzkräfte der Linzer Berufsfeuerwehr umfangreiche Sicherungsmaßnahmen treffen. Ein besonderes Augenmerk lag auf dem Erden der Oberleitungen, um die Sicherheit bei den weiteren Arbeiten zu gewährleisten.

Nach Angaben von Einsatzleiter Roland Hieslmayr ist der entstandene Sachschaden beträchtlich. Neben den Waggons wurden auch Masten beschädigt. Die Arbeiten zur Bergung und Sicherung der Unfallstelle werden voraussichtlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Die ÖBB meldete eine Sperre der Weststrecke, wodurch es zu Verzögerungen im Zugverkehr kam - noch bis in die Vormittagsstunden eingeschränkter Bahnbetrieb zwischen Hauptbahnhof und Ebelsberg mit Schienenersatzverkehr. Um 9 Uhr fuhren zumindest die Fernverkehrzüge wieder.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

