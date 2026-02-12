SPÖ Wien lädt Babler zur Klubklausur nach Andau

Die Wiener SPÖ packt wieder die Koffer und zieht zur Klubtagung ins Burgenland. Am 12. und 13. März trifft sich der Rathausklub in einem Hotel in Andau, diesmal mit prominenter Verstärkung aus der Bundespartei. Was politisch wirklich geplant ist, bleibt vorab wie so oft unter Verschluss.

Die Wiener SPÖ zieht es wieder ins Burgenland: Die heurige Tagung des roten Rathausklubs findet am 12. und 13. März in einem Hotel in Andau statt. Im vergangenen Jahr war man in Wien geblieben. Im anlaufenden Wahlkampf für die Gemeinderatswahl hatte man auf einen Ausflug verzichtet. Am bevorstehenden Treffen soll auch Bundesparteichef Andreas Babler teilnehmen.

Dass sich die Wiener Roten ins Burgenland begeben, hat Tradition. Jahrelang beehrte man Rust, zuletzt war wiederholt Frauenkirchen als Veranstaltungsort gewählt worden. Bei der Klubtagung sind Weichenstellungen wie die Errichtung der U5, des neuen Krankenhauses in Floridsdorf oder die Einführung des Gratiskindergartens verkündet worden.

Reden von Babler und Ludwig

Inhaltliche Details werden im Vorfeld meist nicht genannt. In der heurigen Einladung wird angekündigt, dass man die Arbeit des Wiener Rathausklubs in den Mittelpunkt stellen und sichtbar machen wolle, wie Wien mit Verantwortung und sozialer Handschrift Kurs halte.

Auf dem Programm steht unter anderem eine Rede von Bürgermeister und Landesparteichef Michael Ludwig. Auch SPÖ-Chef Andreas Babler ist zur Klausur eingeladen, wie Klubobmann Josef Taucher gegenüber der APA ausführte. Der Bundesvorsitzende soll ebenfalls zum Auftakt das Wort ergreifen.

Anders als in früheren Jahren ist nur der erste Tag der Zusammenkunft medienöffentlich. Der zweite Tag ist für interne Sitzungen reserviert.