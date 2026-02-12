Berühmtes Figlmüller-Schnitzel landet heuer im Faschingskrapfen

In Wien macht jetzt sogar der Krapfen einen Knicks fürs Schnitzel. Was aussieht wie ein süßer Klassiker, serviert beim Reinbeißen plötzlich goldene Panier. Eine Faschingsidee, wie sie nur in dieser Stadt entstehen kann.

Wer dachte, der Krapfenburger von Le Burger sei das verrückteste Kapitel im Faschingsbuch 2026, kennt Wien schlecht. Während sich Cheddar-Creme durch fluffigen Hefeteig zieht und eine Chilischote provokant aus dem Patty-Krapfen ragt, wartet in der Innenstadt schon das nächste kulinarische Spektakel. Dort treffen Puderzucker und Panier aufeinander, als hätten sie sich auf einen Faschingsball verabredet.

Am Faschingsdienstag serviert Figlmüller gemeinsam mit der Bäckerei DerMann eine Kreation, die für breite Grinser und große Augen sorgen dürfte. Der "Wiener Krapfen" sieht aus wie ein klassischer Faschingskrapfen, fühlt sich beim Reinbeißen aber plötzlich verdächtig nach Schnitzel an. Und das aus gutem Grund. Im Inneren wartet kein Marmeladenkern, sondern das berühmte Figlmüller-Schnitzel, dünn wie Papier, knusprig paniert und garniert mit einem Klecks Preiselbeeren.

Klassik mit Schmäh serviert

"Der Wiener Krapfen ist nicht nur ein Faschings-Gag, er ist vielmehr ein Sinnbild für unsere Philosophie", sagen Thomas und Hans Figlmüller. Sie verbinden ihre Küche mit jener der Traditionsbäckerei DerMann und treffen dabei mitten ins Wiener Lebensgefühl. "Der Fasching lebt von Kreativität und Humor", ergänzt Bäckermeister Michael Mann, der den flaumigen Teig für die Schnitzelhülle liefert.

Zwei Legenden zwischen Panier und Puderzucker. © Figlmüller

Nur am Faschingsdienstag

Erhältlich ist die Schnitzel-im-Krapfen-Kreation ausschließlich am Faschingsdienstag. Verkauft wird sie nur bei "Brioche & Brösel" in der Rotenturmstraße 21 in der Innenstadt zwischen 11.30 und 22 Uhr. Wer den "Wiener Krapfen" probieren möchte, sollte rechtzeitig kommen, denn die Faschings-Spezialität ist streng limitiert.