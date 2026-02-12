Siegerlounge 2026: Feier für die besten Lehrlinge Niederösterreichs

Rund tausend Menschen folgten am gestrigen Mittwochabend der Einladung des Landes NÖ und der Wirtschaftskammer NÖ ins VAZ St. Pölten zur „Siegerlounge“, bei der die besten Lehrlinge Niederösterreichs vor den Vorhang geholt wurden.

"Ihr habt alle harte und intensive Jahre im Job und den Berufsschulen hinter euch – aber ihr habt es geschafft. Ihr gehört jetzt zu den Besten der Besten“, gratulierte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Die Lehre sei in den letzten Jahren anspruchsvoller geworden, meinte sie, etwa in den Bereichen Technologie und Digitalisierung. "Aber ihr habt eure Lehrausbildung geschafft und habt damit den perfekten Start in eure Zukunft.“

10 junge Fachkräfte aus NÖ bei Worldskills 2026 Shanghai

Niederösterreich ist stolz

Niederösterreich sei stolz auf seine „Fachkräfte von morgen“, sagte Mikl-Leitner und unterstrich: "Diese Siegerlounge ist aber nicht nur eine Wertschätzung für die Erfolge unserer Lehrlinge, sondern auch für die Eltern, Freunde und natürlich die Lehrbetriebe, die Vertraute, Ansprechpartner und Unterstützer sind.“

© NLK Pfeffer

WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker sprach über das Rezept für den Erfolg der Lehre in Niederösterreich: "Es ist das Zusammenspiel aus motivierten Lehrlingen, verantwortungsvollen Ausbildungsbetrieben und dem besten Ausbildungssystem, der dualen Ausbildung.“ Sie biete jungen Menschen eine solide Basis für ein erfülltes Berufsleben und eröffne vielfältige Karrierechancen.

2025 haben 650 junge Menschen ihre Lehrabschlussprüfung mit ausgezeichnetem Erfolg bestanden. 55 Bronzemedaillen, 60 Silber- und 70 Goldmedaillen haben Niederösterreichs Lehrlinge bei Landes- und Bundeslehrlingsbewerben sowie den internationalen Skills-Bewerben und Lehrlingshackathons geholt.