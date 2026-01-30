Was ist besser zum Abnehmen: Laufen oder Fitnessstudio?

Laufschuhe oder doch gleich ins Fitnessstudio? Wer abnehmen will oder einfach nur mehr Sport treiben möchte, steht schnell vor dieser Entscheidung.

Wer gerade beschließt, endlich etwas für die eigene Gesundheit zu tun, steht ziemlich schnell vor der Klassiker-Frage: Soll ich einfach die Laufschuhe anziehen und loslaufen oder brauche ich doch gleich ein Fitnessstudio-Abo?

Die ehrliche Antwort: Es ist nicht Laufen oder Gym.

Laufen: Super für Fettverbrennung

Laufen ist der wohl niederschwelligste Einstieg überhaupt. Schuhe an, raus, fertig. Und: Laufen ist extrem gut für Herz, Kreislauf und Grundfitness. Der wichtigste Punkt dabei wird aber oft falsch verstanden: Für die Fettverbrennung sollten Sie nicht zu schnell laufen. Der Trick ist ein Tempo, bei dem Sie sich noch locker unterhalten könnten. Wenn Sie dabei langsam sind, dann ist das völlig richtig so.

Genau dieses entspannte Tempo trainiert Ihre Ausdauer und hilft Ihrem Körper, Fett als Energiequelle zu nutzen. Es soll sich fast zu entspannt bzw. langsam anfühlen.

Faustregel für den Einstieg:

20 bis 30 Minuten pro Einheit reichen völlig

egal wie schnell Sie dabei sind

steigern Sie die Dauer erst nach etwa zwei Wochen um rund fünf Minuten

Ihr Körper braucht Zeit, um sich an die Belastung zu gewöhnen. Zu schnell, zu viel ist der häufigste Grund, warum viele wieder aufhören.

Gym: Warum Muskeln beim Abnehmen so wichtig sind

Jetzt kommt der Teil, den viele unterschätzen. Wer Muskeln aufbaut, kurbeltden Stoffwechsel langfristig an. Denn Muskeln verbrauchen Energie - auch dann, wenn Sie einfach nur auf der Couch sitzen.

Besonders effektiv sind dabei große Muskelgruppen wie:

Beine

Gesäß

Rücken

Brust

Je größer der Muskel, desto höher der Energieverbrauch. Heißt ganz simpel: Mehr Muskeln = mehr Kalorienverbrauch im Alltag. Und genau das macht Krafttraining so wertvoll, wenn Sie nicht nur kurzfristig abnehmen, sondern Ihr Gewicht auch halten wollen.

Laufen allein reicht meistens nicht

Laufen verbrennt zwar Kalorien, aber es verändert Ihren Grundumsatz nur sehr begrenzt. Ohne Krafttraining bleibt Ihr Stoffwechsel auf dem gleichen Niveau. Sie verbrennen während der Einheit, aber danach nicht deutlich mehr als zuvor. Gerade deshalb sehen viele Menschen zwar am Anfang Erfolge durchs Laufen, kommen aber später in ein Plateau.

Und was ist nun besser: Laufen oder Gym?

Ganz klar: Die Kombination macht den Unterschied.

Laufen unterstützt die Fettverbrennung und verbessert Ihre Ausdauer und den Herzkreislauf.

Krafttraining baut Muskeln auf und macht Ihren Stoffwechsel langfristig leistungsfähiger.

Ein sehr realistischer und alltagstauglicher Mix wäre zum Beispiel:

2 Einheiten Laufen pro Woche

2 kurze Krafttrainingseinheiten im Gym oder zu Hause

Mehr braucht es am Anfang nicht.