Neujahrskonzert stürmt die Pop-Charts

Von 0 auf 1 bei iTunes. Das Neujahrskonzert lässt schon eine Woche vor der CD-Veröffentlichung alle Popstars alt aussehen.

Die CD kommt erst am 14. Jänner. Das Vinyl-Album dann am 28. 1. - doch bei den Downloads sind Daniel Barenboim und die Wiener Symphoniker schon jetzt die Nummer eins. Das Neujahrskonzert 2022 stürmt in den eher für Pop-Acts relevanten iTunes-Charts von 0 auf 1. Eine große Chart-Überraschung!

In den Austria-Top-40 wird der Einstieg freilich erst am 17. Jänner erwartet. Dort schaffte das Neujahrskonzert die letzten 21 Jahre in Folge (!) den Sprung auf Platz eins. Folgt jetzt der 22. Streich?

© SONY

Die iTunes Charts vom 7. Jänner 2021:

1. Neujahrskonzert

2. Daniela Lafinito: Löwenmut

3. Die Hits des Jahres 2021

4. Pippo Polina: Canzoni Segrete

5. Ed Sheeran: Equals