In Rekordzeit! So geht ein definierter Bauch ganz OHNE Situps

Vergessen Sie mühsame Crunches und quälende Nackenschmerzen auf der Matte! Erfahren Sie hier, wie Sie mit hocheffizienten Kombi-Übungen deutlich mehr Kalorien verbrennen und Ihre Bauchmuskeln ganz nebenbei definieren.

Haben Sie sich auch schon durch hunderte Situps gequält, nur um am nächsten Tag mit Nackenschmerzen aufzuwachen, während der Bauch unverändert blieb? Damit ist jetzt Schluss! Die Fitness-Wissenschaft ist sich einig: Wer einen definierten Bauch will, sollte das klassische Bauchmuskel-Training überdenken. Wir verraten Ihnen, warum Kombi-Übungen der wahre Schlüssel zu Ihrer Traumfigur sind.

Die Wunder-Waffe: Warum Kombi-Moves besser wirken

Vergessen Sie isoliertes Training, das nur eine Muskelgruppe anspricht. Der neue Goldstandard sind funktionelle Bewegungen. Diese bieten Ihnen unschlagbare Vorteile:

Maximale Zeiteffizienz: Sie aktivieren mehr Muskeln gleichzeitig und absolvieren so in kürzester Zeit ein echtes Ganzkörper-Workout.

Sie aktivieren mehr Muskeln gleichzeitig und absolvieren so in kürzester Zeit ein echtes Ganzkörper-Workout. Der Kalorien-Turbo: Wer mehr Muskelmasse bewegt, verbrennt deutlich mehr Fett. Eine Studie der Kennesaw State University Georgia belegt: Funktionelle Übungen sind die effektivste Methode beim Abnehmen.

Wer mehr Muskelmasse bewegt, verbrennt deutlich mehr Fett. Eine Studie der Kennesaw State University Georgia belegt: Funktionelle Übungen sind die effektivste Methode beim Abnehmen. Core-Training inklusive: Da Ihre Mitte bei diesen Übungen permanent unter Hochspannung steht, um das Gleichgewicht zu halten, trainieren Sie Ihren Bauch ganz automatisch mit.

Die nackte Wahrheit über den Körperfettanteil

Eines müssen Sie wissen: Ein definierter Bauch ist vor allem eine Frage des Körperfettanteils (KFA). Selbst die stärksten Muskeln bleiben unsichtbar, wenn sie von einer Fettschicht verdeckt werden. Ein Kaloriendefizit ist daher für das Sichtbarwerden Ihres Sixpacks unerlässlich.

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Wann werden Ihre Muskeln sichtbar?

Zielgruppe KFA für Definition KFA für klares Sixpack Frauen 20-22 % (Figur wirkt definiert) 6-19 % (athletisch, klares Sixpack) Männer 13-15 % (erste Ansätze oben) 10-12 % (deutlich sichtbares Sixpack)

Bauchmuskeln: So führen Sie die Top-Übungen richtig aus

Damit Ihre Bauchmuskeln nicht nur trainiert werden, sondern auch sichtbar werden, ist neben dem Training ein moderates Kaloriendefizit entscheidend.

Wechselseitiger Ausfallschritt mit Schwung: Machen Sie einen großen Ausfallschritt nach vorne. Während Sie tief gehen, schwingen Sie ein Gewicht (oder Ihre Arme) kontrolliert zur Seite des vorderen Beins. Dies zwingt Ihren Core, die instabile Position sofort auszugleichen. Twisted Landing Hero: Springen Sie leicht in die Luft und landen Sie kontrolliert in einem tiefen Ausfallschritt. Drehen Sie Ihren Oberkörper während der Landung explosiv zur Seite und berühren Sie dabei den Boden. Diese Übung verbessert Ihre Sprungkraft und definiert die Taille. In-and-Out-Kniebeugen-Hüpfen: Starten Sie in einer engen Kniebeuge, springen Sie nach oben und landen Sie in einer breiten Kniebeuge (Sumo-Squat). Springen Sie direkt wieder zurück in den engen Stand. Halten Sie Ihren Oberkörper aufrecht - Ihr Bauch muss hier die gesamte Stoßenergie abfangen. DB-Kniebeugen: Halten Sie zwei Kurzhanteln (Dumbbells) auf Schulterhöhe. Gehen Sie tief in die Kniebeuge und achten Sie darauf, dass Ihr Rücken gerade bleibt. Die Gewichte vor dem Körper verlagern den Schwerpunkt, sodass Ihre Bauchmuskeln massiv gegenhalten müssen. Russian Twist & Push: Setzen Sie sich auf den Boden, lehnen Sie den Oberkörper leicht zurück und heben Sie die Füße an. Drehen Sie das Gewicht von einer Seite zur anderen. Der Clou: Drücken Sie das Gewicht nach jeder Drehung einmal explosiv von der Brust weg nach vorne. Das brennt garantiert! Plank Opener + Zehenspitzen berühren: Starten Sie im hohen Stütz (Liegestütz-Position). Schieben Sie Ihr Gesäß nach oben zum „herabschauenden Hund“ und berühren Sie mit der rechten Hand Ihre linke Zehenspitze. Kehren Sie in die Planke zurück und wechseln Sie die Seite. Liegestütz + Kniebeuge: Absolvieren Sie einen Liegestütz. Rollen oder werfen Sie sich am höchsten Punkt einen Medizinball oder ein leichtes Gewicht mit einer Hand zu (oder greifen Sie danach). Diese einseitige Belastung ist pures Gold für Ihre Stabilität. Seitlicher Ausfallschritt + Press: Machen Sie einen weiten Schritt zur Seite und beugen Sie das Bein und berühren Sie dabei das gebeugte Bein mit der entgegengesetzten Hand. Während Sie sich wieder in die Mitte abstoßen, drücken Sie eine Kurzhantel über den Kopf. Die seitliche Kraftübertragung ist ein echter Geheimtipp für eine schmale Mitte. Ausfallschrit -Variante: Gehen Sie in einen sehr breiten Stand. Verlagern Sie Ihr Gewicht tief auf eine Seite, während das andere Bein gestreckt bleibt und die Zehenspitzen nach oben zeigen. Diese Übung fordert nicht nur Ihre Kraft, sondern auch Ihre Beweglichkeit extrem heraus.

Starten Sie noch heute mit Ihrem neuen Workout und zeigen Sie den zusätzlichen Polstern die kalte Schulter, damit Sie Ihr Sixpack nicht erst im Sommer, sondern schon jetzt stolz präsentieren können!