Das sind die „spanischen Malediven“ und sie sind ein absoluter Geheimtipp

Malediven-Vibes ohne Visum, Langstreckenflug und Luxuspreis? Das ist an Spaniens Küsten traumhafte Realität. Während sich die Massen an den bekannten Hotspots drängen, gibt es noch echte Geheimtipps, die mit kristallklarem Wasser und unberührter Natur punkten.

Um dieses Paradies zu erleben, müssen Sie weder 14 Stunden im Flugzeug sitzen, noch müssen Sie mit Jetlag kämpfen oder Ihr gesamtes Erspartes opfern. Versteckt in Europa, genauer gesagt in Spanien, schlummern zwei absolute Traumziele, die dem Tropen-Original in absolut nichts nachstehen. Wir verraten Ihnen, wo Sie die die „spanischen Malediven“ finden mit Traumstränden, die (fast) niemand auf dem Radar hat.

Formentera: Die Malediven Spaniens

Ibiza ist weltberühmt, doch ihre kleine Schwesterinsel Formentera ist der Inseltraum für alle, die dem Trubel entfliehen wollen. Warum Formentera ihren „Robinson Crusoe“-Charme bis heute bewahren konnte? Sie besitzt schlichtweg keinen eigenen Flughafen. Man erreicht dieses Juwel im Mittelmeer nur mit der Fähre von Ibiza aus.

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Die Malediven-Strände: Allen voran die Playa de Ses Illetes. Wer diese schmale Sandzunge im Norden der Insel betritt, reibt sich unweigerlich die Augen. Das Wasser leuchtet hier so unverschämt blau, dass der Begriff „Malediven Europas“ fast noch untertrieben ist. Die unglaubliche Klarheit des Wassers verdankt die Insel übrigens den riesigen Wiesen aus Posidonia-Seegras, die das Meer auf natürliche Weise filtern. Auch der endlose Playa de Migjorn versprüht mit seinem weißen Sand puren Tropen-Vibe.

Jandía-Halbinsel, Fuerteventura

Fuerteventura assoziieren viele auf den ersten Blick vielleicht „nur“ mit Surfern und kargen Vulkanlandschaften. Doch im äußersten Süden der Insel, auf der Halbinsel Jandía, versteckt sich ein echtes Naturwunder. Was diesen endlosen Strand so einzigartig macht, ist seine atemberaubende Gezeiten-Lagune. Bei Flut bildet sich hier ein riesiger, flacher Salzwasser-Pool inmitten des hellen Sandes. Sie können stundenlang durch das warme, etwa 30 bis 40 Zentimeter tiefe, extrem ruhige Wasser spazieren. Optisch gleicht das Ganze zu 100 % einem flachen Korallenatoll im Indischen Ozean.

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Die Jandía-Halbinsel ist weitläufig, wild und ursprünglich. Statt lauter Strandpromenaden und Betonburgen finden Sie hier schier endlose Sandbänke, sanfte Dünen und eine Ruhe, die sofort erdet. Egal, ob Sie als Paar die absolute Entspannung suchen, das knöcheltiefe Wasser mit Ihren Kindern erkunden oder über das türkisblaue Wasser der Lagune kiten wollen, dieser Ort ist einfach magisch. Und das Beste: Dank des kanarischen Klimas herrscht hier das ganze Jahr über perfektes Strandwetter.