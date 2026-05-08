Traumstrand-Garantie: Dieses beliebte Urlaubsland hat die saubersten Strände

Sand zwischen den Zehen, das sanfte Rauschen der Wellen im Ohr und der endlose Blick über das glitzernde Blau: Für viele ist der Strandurlaub das absolute Highlight des Jahres. Doch wo ist das Wasser wirklich kristallklar? Ein Umweltgütesiegel verrät, wo Europas sauberste Strände liegen.

Wenn wir an den Strand gehen, haben wir klare Vorstellungen: Wir wollen sauberes, kristallklares Wasser, einen einfachen Zugang, saubere Sanitäranlagen und vor allem Sicherheit für uns und unsere Kinder. Aber woher weiß man vorher, ob die Realität auch den Hochglanzbildern aus dem Katalog entspricht? Wer keine bösen Überraschungen erleben will, sollte auf ein ganz bestimmtes Symbol achten: die ‚Blaue Flagge‘.“

Das verrät die Blaue Flagge über den Strand

Das sogenannte „Blue Flag“-Programm der internationalen Umweltstiftung FEE (Foundation for Environmental Education) ist das wohl bekannteste und strengste Gütesiegel für Strände weltweit. Denn da, wo dieses markante blau-weiße Symbol im Wind weht, sind Traumbedingungen garantiert. Wer das Siegel erhalten will, muss einen strengen Kriterienkatalog erfüllen. Bewertet werden dabei nicht nur Wasserqualität und Sauberkeit, sondern auch Dinge wie Umweltmanagement, Sicherheit, sanitäre Einrichtungen und das Platzangebot am Strand.

In diesem Land gibt es die meisten Strände mit blauer Flagge

© Getty Images

In dieser Woche hat die internationale Jury dem beliebten Urlaubsland Spanien eine absolute Rekordzahl verliehen: Sagenhafte 677 Strände wurden mit der Blauen Flagge ausgezeichnet. Damit erreicht Spanien im Jahr 2026 einen neuen historischen Höchstwert, ganze 35 Flaggen mehr als im Vorjahr. Ein deutliches Signal für herausragende Qualität, Nachhaltigkeit und Sicherheit. Um das in Relation zu setzen: Spaniens 677 Vorzeige-Strände machen ganze 15 % aller ausgezeichneten Strände weltweit aus.

Diese Regionen stechen besonders hervor:

Region Valencia: 151 Blaue Flaggen in 48 Kommunen (der absolute Gewinner) Andalusien: 143 Auszeichnungen Galicien: 118 Auszeichnungen Katalonien: 101 Auszeichnungen Kanarische Inseln: 52 Auszeichnungen

Platz 2: Griechenland

© Getty Images

Wer beim Gedanken an türkisblaues Wasser und malerische Buchten ins Schwärmen gerät, kann auch nach Griechenland reisen. Hellas landet mit beeindruckenden 657 Stränden mit Blauer Flagge auf einem starken zweiten Platz. Egal ob auf Kreta, Rhodos oder der Halbinsel Chalkidiki, die griechischen Küsten bieten eine fantastische Wasserqualität und puren Bade-Luxus.

Platz 3: Türkei

© Getty Images

Die Bronzemedaille geht in diesem Jahr an die Türkei. Das Land belegt den dritten Platz und kommt auf insgesamt 625 Strände, an denen die Blaue Flagge stolz im Wind weht. Besonders die türkische Riviera rund um Hotspots wie Antalya und Muğla gilt als absolutes Vorzeige-Beispiel, wenn es um top gepflegte Küstenabschnitte und luxuriöse Badebedingungen geht.

Wenn Sie im nächsten Urlaub Wert auf sauberes Wasser, gepflegte Strände und nachhaltigen Tourismus legen, sind Sie in diesen Ländern bestens aufgehoben.