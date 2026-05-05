Tennis-Star nach Mega-Ausraster disqualifiziert

Der Tennis-Star Tristan Boyer sorgte für einen der größten Ausraster auf der ATP-Tour in den vergangenen Jahren. Er attackierte sogar den Stuhlschiedsrichter.

Bei einem ATP-Challenger-Turnier Francavilla al Mare Open in Italien traf am Montag der US-Amerikaner Tristan Boyer auf den Lokalmatadoren Daniele Rapagnetta. Boyer ging dabei als klarer Favorit in den Duell gegen die Nummer 938 der Welt.

Rapagnetta sorgte doch für die Überraschung und besiegte den US-Amerikaner mit 6:4 und 7:5. Beim Stand von 6:5 im letzten Satz explodierte Boyers Wut. Während der Italiener zum Sieg aufschlug, schlug der US-Amerikaner mehrmals seinen Schläger auf den Boden.

Wutanfall kostete ihm das Spiel

Der Schiedsrichter verwarnte ihn und gab seinem Gegner als Strafe das entscheidende Game. Somit endete das Spiel abrupt und der Überraschungsmann Rapagnetta gewinnt die zweite Runde der Qualifikation.

Auf der anderen Seite setzte Boyer seinen Wutanfall fort. Der US-Amerikaner schimpfte in die Richtung des Schiedsrichters: "Du wirst mir etwas erzählen, das nie passiert ist. Das ist ja unglaublich, Mann. Ich hatte noch nie sowas ... ich meine, es ist einfach nichts passiert."

"Verpiss dich, Mann"

Er setzte fort: "Das ist doch totaler Schwachsinn. Absoluter Schwachsinn. Schau dir das verdammte Video an. Da ist absolut nichts passiert. Verpiss dich, Mann."

Boyer nahm sich sogar einen weiteren Schläger und schlug damit gegen den Stuhl des Schiedsrichters. Seine Wut kannte kein Ende. Er hatte noch einen weiteren Schläger. Diesen hämmerte Boyer am Spielfeldrand und gegen den Zaun. Die Zuschauer waren fassungslos und buhten ihn aus.

Keine Reaktion von Boyer

Nachdem er weiter geflucht hat, verließ er endgültig den Platz. Während dem Verlassen schlug Boyer noch die Zauntür fest zu und setzte seine Schimpftirade fort.

Am 8. September 2025 konnte der 25-Jährige mit dem 106. Platz in der Weltrangliste seinen bisherigen Bestwert vorweisen. Doch seine Aggressionen sind scheinbar seine größte Schwäche. Laut "Sportsbible" hatte er einen ähnlichen Ausraster beim San Diego Open. Damals brauchte Boyer zu lange für den Aufschlag. Nach der Verwarnung zerstörte er einen Schläger und schrie den Schiedsrichter an.

Derzeit ist seine Strafe für seinen letzten Wutanfall noch nicht bekannt. Eine Reaktion von Boyer gab es bisher auch nicht.