Neuer Bayern-Plan sorgt für Ärger bei den Fans

Viele Fans sind mit der neuen Regelung nicht einverstanden.

Der FC Bayern plant einen tiefgreifenden Wandel beim Stadionbesuch – und sorgt damit für Ärger bei den eigenen Fans. Wie das Portal FCBinside berichtet, will der deutsche Rekordmeister ab der kommenden Saison vollständig auf digitale Tickets umstellen.

Konkret bedeutet das: Klassische Papiertickets sollen komplett verschwinden. Eintrittskarten für Spiele in der Allianz Arena werden künftig ausschließlich über die offiziellen Apps des Vereins oder der Arena bereitgestellt. Nach der Aktivierung landen sie direkt im digitalen Wallet innerhalb der App und können am Eingang gescannt werden.

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Fan-Kritik

Ein entscheidender Punkt sorgt jedoch für Kritik: Externe Lösungen wie Apple Wallet oder Google Wallet werden nicht mehr unterstützt. Stattdessen setzt der Klub bewusst auf ein geschlossenes System. Ziel ist es laut Bericht, Abläufe zu vereinfachen und Probleme wie beschädigte Ausdrucke oder doppelte Tickets zu vermeiden. Gleichzeitig soll der Schwarzmarkt eingedämmt werden, da die Weitergabe nur noch über offizielle Kanäle möglich ist.

Unter den Fans fällt die Reaktion gemischt aus. Besonders ältere Anhänger sehen die Entwicklung kritisch. Viele hätten Probleme mit rein digitalen Lösungen, etwa wenn sie bislang ihre Tickets ausgedruckt nutzen. Auch praktische Sorgen werden geäußert – etwa, was passiert, wenn das Smartphone streikt oder der Akku leer ist.