oe24 erklärt: Was die neuen Kroatien-Gesetze jetzt für Urlauber bedeuten

Kroatien gehört zu den beliebtesten Reisezielen in Europa und bringt für die Saison 2026 mehrere Neuerungen. Wer heuer an die Adria will, muss genauer hinschauen als je zuvor. Ab Juni treten in Kroatien neue Regeln in Kraft und die könnten den Urlaub spürbar verändern.

Ab dem 1. Juni greift ein umfassendes Gesetzespaket, das vor allem Ferienwohnungen betrifft und den Tourismus strenger regeln soll. Kroatien passt seine Regeln für Ferienunterkünfte an. Ein Reformpaket soll illegale Vermietungen stoppen und für mehr Qualität im Tourismus sorgen.

Ohne Nummer keine Unterkunft

Kern der neuen Regeln ist eine verpflichtende Registrierungsnummer für alle Unterkünfte. Apartments oder Ferienhäuser dürfen nur noch dann angeboten werden, wenn sie offiziell erfasst sind, sonst verschwinden sie von Plattformen wie Airbnb oder Booking. Für Urlauber bringt das mehr Sicherheit, weil nur noch geprüfte Angebote buchbar sind. Gleichzeitig könnte die Auswahl kleiner werden, da viele bisher nicht gemeldete Unterkünfte wegfallen.

Neue Regeln auch für Urlaub vor Ort

Die Behörden wollen deutlich strenger durchgreifen. Künftig dürfen nicht nur klassische Inspektoren, sondern auch lokale Kräfte und sogar Zollstellen kontrollieren, ob Vermieter die Regeln einhalten. Das Ziel: illegale Vermietungen eindämmen und den Markt transparenter machen. Für Reisende bedeutet das vor allem eines: Genauer hinschauen bei der Buchung.

Neben den Unterkünften betreffen die Änderungen auch den Alltag im Urlaub. So soll etwa der Verkauf von Energy-Drinks an Minderjährige verboten werden, ähnlich wie bei Alkohol. Zudem könnten einzelne Gemeinden strengere Regeln für Alkohol in Partyzonen einführen. Das soll vor allem exzessiven Tourismus eindämmen.

Qualität statt Wildwuchs

Auch die Standards werden verschärft: Unterkünfte müssen künftig regelmäßig überprüft werden, um die Qualität zu sichern. Damit will Kroatien langfristig weg vom unkontrollierten Wachstum, hin zu einem geregelten Tourismus.

Wer eine Reise plant, sollte vor allem prüfen, ob die gebuchte Unterkunft eine offizielle Registrierungsnummer hat. Ohne diese könnte die Buchung im schlimmsten Fall ungültig sein. Klar ist: Der Kroatien-Urlaub bleibt möglich, aber er wird strenger geregelt als bisher.