Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Reiselust
Reiselust
Startseite Aktivurlaub Europa Hotel Tipps Österreich Reisen mit Kindern Reisetipps Welt
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Reiselust
  3. Reise-Tipps
Sie wollen im Sommer nach Kroatien? Dieses Reiseziel ist genauso schön und günstiger
© Getty Images

Urlaubstipp

Sie wollen im Sommer nach Kroatien? Dieses Reiseziel ist genauso schön und günstiger

23.04.26, 12:31
Teilen

Kroatien ist traumhaft, aber im Sommer oft überlaufen. Dieses Land bietet die gleiche Küste, nur entspannter und deutlich günstiger. 

Sie liegen am Strand, wollen kurz ins Wasser und plötzlich müssen Sie sich zwischen Handtüchern, Luftmatratzen und Menschenmengen durchschlängeln. Willkommen in Kroatien im Sommer. So schön die Küste auch ist: volle Strände, teure Restaurants und manchmal mehr Stress als Erholung. Wenn Sie genau das vermeiden wollen, gibt es eine Alternative, die gerade immer mehr Aufmerksamkeit bekommt: Albanien. 

Albanien: Der unterschätzte Star am Meer

Sie wollen im Sommer nach Kroatien? Dieses Reiseziel ist genauso schön und günstiger
© Getty Images

Die albanische Riviera steht Kroatien in Sachen Schönheit in nichts nach. Hier erwarten Sie: türkisblaues Wasser, traumhafte Strände, beeindruckende Bergkulissen. Der Unterschied? Sie bekommen noch Platz am Strand. Während man in Kroatien teilweise früh aufstehen muss, um sich einen guten Spot zu sichern, läuft in Albanien vieles entspannter. 

Traumstrände wie aus dem Bilderbuch

Ksamil, Albanien

Ksamil, Albanien

© Getty Images

Besonders beliebt und trotzdem oft noch entspannter als kroatische Hotspots:

  • Ksamil: Karibik-Vibes in Europa mit weißen Sandbuchten
  • Saranda: lebendige Promenade, perfekter Mix aus Strand und Stadt

Ein weiterer großer Vorteil: die Kosten. Während Kroatien in den letzten Jahren ordentlich angezogen hat, ist Albanien noch deutlich günstiger:

  • Restaurants: oft nur halb so teuer
  • Hotels: mehr Leistung fürs Geld
  • Cafés & Bars: entspannter für die Urlaubskasse 

Authentischer als viele Hotspots

Saranda, Albanien

Saranda, Albanien

© Getty Images

Was viele besonders schätzen: Albanien wirkt vielerorts noch ursprünglicher. Keine komplett durchgestylten Touristenorte, sondern: kleine Restaurants, lokale Küche, echte Atmosphäre.

 

Wenn Sie Kroatien lieben, aber sich nach mehr Ruhe sehnen, ist Albanien die perfekte Alternative.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen