Sie wollen im Sommer nach Kroatien? Dieses Reiseziel ist genauso schön und günstiger

Kroatien ist traumhaft, aber im Sommer oft überlaufen. Dieses Land bietet die gleiche Küste, nur entspannter und deutlich günstiger.

Sie liegen am Strand, wollen kurz ins Wasser und plötzlich müssen Sie sich zwischen Handtüchern, Luftmatratzen und Menschenmengen durchschlängeln. Willkommen in Kroatien im Sommer. So schön die Küste auch ist: volle Strände, teure Restaurants und manchmal mehr Stress als Erholung. Wenn Sie genau das vermeiden wollen, gibt es eine Alternative, die gerade immer mehr Aufmerksamkeit bekommt: Albanien.

Albanien: Der unterschätzte Star am Meer

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Die albanische Riviera steht Kroatien in Sachen Schönheit in nichts nach. Hier erwarten Sie: türkisblaues Wasser, traumhafte Strände, beeindruckende Bergkulissen. Der Unterschied? Sie bekommen noch Platz am Strand. Während man in Kroatien teilweise früh aufstehen muss, um sich einen guten Spot zu sichern, läuft in Albanien vieles entspannter.

Traumstrände wie aus dem Bilderbuch

Ksamil, Albanien © Getty Images

Besonders beliebt und trotzdem oft noch entspannter als kroatische Hotspots:

Ksamil: Karibik-Vibes in Europa mit weißen Sandbuchten

Saranda: lebendige Promenade, perfekter Mix aus Strand und Stadt

Ein weiterer großer Vorteil: die Kosten. Während Kroatien in den letzten Jahren ordentlich angezogen hat, ist Albanien noch deutlich günstiger:

Restaurants: oft nur halb so teuer

Hotels: mehr Leistung fürs Geld

Cafés & Bars: entspannter für die Urlaubskasse

Authentischer als viele Hotspots

Saranda, Albanien © Getty Images

Was viele besonders schätzen: Albanien wirkt vielerorts noch ursprünglicher. Keine komplett durchgestylten Touristenorte, sondern: kleine Restaurants, lokale Küche, echte Atmosphäre.

Wenn Sie Kroatien lieben, aber sich nach mehr Ruhe sehnen, ist Albanien die perfekte Alternative.