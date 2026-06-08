Griechenland-Urlaub in Gefahr? Regierung plant strenge neue Regel

Sommer, Sonne, Strand und ab aufs Quad. Für viele gehört der Ausflug auf vier Rädern zum perfekten Griechenland-Urlaub einfach dazu. Doch wer diesen Sommer spontan über die Inseln düsen will, könnte eine böse Überraschung erleben. Die griechische Regierung plant verschärfte Regeln.

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Egal ob auf Rhodos, Mykonos oder Zakynthos: Quads sind das absolute Lieblings-Fortbewegungsmittel unzähliger Tourist:innen. Sie sind wendig, die perfekte Alternative zum sperrigen Mietwagen und bringen uns durch die engsten Inselgassen. Doch mit dem spontanen Urlaubs-Spaß könnte es bald vorbei sein.

Griechenland verschärft Regeln

Die geplanten Verschärfungen der Regierung: Vermieter:innen sollen Quads künftig nur noch an Personen herausgeben dürfen, die ihren Führerschein seit mindestens fünf Jahren besitzen.

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Ausnahmen? Fehlanzeige. Wer den Führerschein noch nicht lange genug in der Tasche hat, muss im Urlaub wohl oder übel zu Fuß gehen oder auf den Bus warten. Die Maßnahme zielt damit auf unerfahrene Fahrer:innen ab.

Das steckt hinter dem Fahrverbot

Der Hintergrund der neuen Regeln ist ernst. Viele Urlauber:innen mieten zum ersten Mal ein Quad und unterschätzen die Fahreigenschaften. Ein Quad fährt sich weder wie ein Auto noch wie ein Roller. Die traurige Folge: Insel-Krankenhäuser schlagen jeden Sommer Alarm, weil sich die schweren Unfälle und Verletzungen häufen.

Um das Chaos auf den teils engen und stark befahrenen Straßen zu stoppen, zieht die Regierung nun die Reißleine. Zusätzlich zur 5-Jahres-Regel kommen weitere Auflagen:

Strikte Kontrollen: Vermieter:innen werden gesetzlich verpflichtet, die Führerscheine viel genauer zu kontrollieren.

Vermieter:innen werden gesetzlich verpflichtet, die Führerscheine viel genauer zu kontrollieren. Helm: Das Bereitstellen von Schutzhelmen wird verbindlich vorgeschrieben.

Droht das Buchungs-Chaos?

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Während die Regierung auf Sicherheit pocht, schlagen die lokalen Vermieter:innen die Hände über dem Kopf zusammen. Die Saison ist längst geplant, neue Quads wurden teuer eingekauft und unzählige Reservierungen von Tourist:innen sind bereits bestätigt.

Sollte das Gesetz tatsächlich über Nacht in Kraft treten, droht ein logistischer und finanzieller Albtraum: Tausende Buchungen müssten plötzlich storniert werden.

Ab wann gilt das Gesetz?

Noch steht nicht fest, wann genau die neuen Vorschriften rechtskräftig werden. Die griechische Regierung macht jedoch klar: Angesichts der Unfallstatistiken muss schnell gehandelt werden.

Unser Tipp für Ihren Griechenland-Urlaub: Wer dieses Jahr eine Quad-Tour plant, sollte sich unbedingt vorab bei seinem Vermieter informieren und im Zweifel rechtzeitig nach einem regulären Mietwagen Ausschau halten.