Traumurlaub auf den griechischen Inseln: Geheimtipps auf Kreta, Rhodos, Kos & Thassos

Die griechischen Inseln Kreta, Rhodos, Kos und Thassos begeistern mit Traumstränden, antiker Kultur und mediterraner Lebensfreude. Ob Aktivurlaub, Entspannung oder Genuss – entdecken Sie vielfältige Landschaften, charmante Orte und stilvolle Hotels für den perfekten Sommerurlaub.

Griechenland verzaubert mit Sonne, türkisblauem Meer, endlosen Stränden und lebendiger Kultur. Ob Badeurlaub, Aktivferien oder kulinarische Entdeckungen – die Inseln Kreta, Rhodos, Kos und Thassos bieten für jeden Geschmack eine perfekte Mischung aus Erholung, Abenteuer und authentischem griechischen Flair.

Agios Nikolaos, der bekannte Touristenort auf der Insel Kreta © Gettyimages

Kreta – Vielfalt zwischen Strand, Natur und Geschichte

Kreta, die größte Insel Griechenlands, vereint alles, was einen perfekten Urlaub ausmacht: endlose Strände, beeindruckende Schluchten, malerische Dörfer und antike Stätten. Ob Sie Ruhe suchen oder Aktivurlaub lieben – dies Insel bietet für jeden etwas. Besonders empfehlenswert sind Erkundungstouren durch das gebirgige Landesinnere, Wanderungen durch die Samaria-Schlucht oder Besuche der historischen Städte Chania und Rethymno. Die Insel glänzt zudem mit ihrer authentischen Kultur: Traditionelle Tavernen, lokale Produkte und kretische Spezialitäten laden zum Schlemmen ein. Beste Reisezeit für den Badeurlaub ist Juni bis September, dann erreicht das Meer angenehme 22 bis 26 Grad.

Kreta. Im Portfolio von Dertour findet sich der Brand „ananea“. Top-Resort auf Kreta, das ananea Rocrita. © oe24

Slow Glamour und neue Hotelkonzepte

Für Gäste, die Entschleunigung mit modernem Komfort verbinden möchten, empfiehlt sich das neue DERTOUR-Brand „ananea“. Die ananeas stehen für „Slow Glamour“, modernen Lifestyle und bewusste Entschleunigung – und das in exklusiver Strandlage. Das Hotel-Design ist immer modern-minimalistisch, die hochwertige Küche legt Wert auf Saisonalität und regionale Verbundenheit. All das findet man im ananea Rocrita***** (www.billareisen.at) in Mochlos im Nordosten der Insel Kreta. Flüge ab Wien starten mit 2. Mai.

Thassos. Blick auf die pittoreske antike Hafen- stadt Limenas, das pulsierende Herz der Insel © Gettyimages

Thassos – das grüne Juwel

Wer eine Insel abseits des Massentourismus sucht, ist auf Thassos genau richtig. Die Insel besticht durch türkisblaues Meer, sattgrüne Vegetation und charmante Bergdörfer. Traditionelle Tavernen, antike Stätten und abwechslungsreiche Wanderwege sorgen für ein entspanntes, aber dennoch erlebnisreiches Urlaubsgefühl. Thassos eignet sich sowohl für romantische Auszeiten als auch für Familienurlaube. Highlights sind Buchten wie Giola, der Marble Beach sowie Wanderungen und Biketouren durch die ursprüngliche Natur. Hier erleben Besucher echte griechische Gastfreundschaft abseits großer Touristenströme. Dazu passt auch das moderne Boutique-Hotel Alea Hotel & Suites****+ (www.dertour.de) in Prinos direkt an der malerischen Küste. Abflüge ab Wien ab 30. Juni.

Ippokrates-Square. Einer der belebtesten Plätze, direkt am Eingang zur Altstadt von Rhodos gelegen, umgeben von Cafés und Geschäften. © Gettyimages

Rhodos – Sonnenschein und Geschichte

Rhodos lockt mit über 300 Sonnentagen im Jahr, langen Sand- und Kiesstränden sowie einer historischen Altstadt, die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt. Die abwechslungsreiche Küste bietet ruhige Buchten an der Ostseite und windige Abschnitte für Sportler an der Westküste.

Neben Badeurlaubern kommen Kulturinteressierte auf ihre Kosten: Das historische Zentrum Rhodos-Stadt, das Schmetterlingstal und zahlreiche antike Stätten machen die Insel zum perfekten Mix aus Strand, Natur und Kultur. Ideal für Familien, Paare und alle, die lebendige Orte mit Entspannung verbinden möchten.

ReiseLust-Hoteltipp: Direkt an einem mehr als 400 Meter langen Sand- und Kiesstrand in Kallithea liegt das Amada Colossos Resort (www.dertour.de), ein großzügiges 5-Sterne-Seafront-Hotel, das Luxus, griechische Gastfreundschaft und Meerblick bietet. Inspiriert vom sonnigen Ägäis-Panorama und der mediterranen Umgebung schafft das Resort eine Urlaubswelt, die keine Wünsche offenlässt – ideal für Familien, Paare oder Reisende, die Komfort mit Aktivität kombinieren möchten. Kulinarisch setzt das Resort Akzente mit einem reichhaltigen Buffet, mehreren à-la-carte-Restaurants und vielfältigen Bars. Aktivurlauber und Erholungssuchende kommen gleichermaßen auf ihre Kosten: Neben einer großen Poollandschaft mit mehreren Bereichen für Familien und Erwachsene gibt es einen Wasserpark mit Rutschen, einen privaten Strandabschnitt mit Liegen und Sonnenschirmen sowie vielfältige Sport- und Wellnessangebote – von Beachvolleyball über Fitnesskurse bis hin zu Spa-Anwendungen und Massagen.

KOS. Die Halbinsel Kefalos ist ihre wunderschönen Sand- strände wie Volcanic, Magic- und Kata-Beach bekannt © Gettyimages

Kos – aktiv genießen und entspannt urlauben

Kos überzeugt durch kilometerlange Sandstrände, klares Wasser und eine kompakte, gut erschlossene Infrastruktur. Neben Strandtagen können Urlauber archäologische Ruinen, traditionelle Dörfer und das Dikeos-Gebirge entdecken – ideal für leichte Wanderungen oder Radtouren.

KOS. Das Hotel Sentido Pearl Beach bietet viel Platz zum Sonnenbaden und einen traumhaften Außenpool. © oe24

Die Insel ist besonders beliebt bei Badeurlaubern, die kurze Wege, abwechslungsreiche Strände und ein lebendiges Nachtleben schätzen. Dazu passt auch das Adults-only Hotel Sentido Pearl Beach Kos (https://hotelpearlbeach.com) direkt am feinsandigen Marmari-Strand. Buchbar via Dertour mit Flug.

verfasst von Irene Stelzmüller