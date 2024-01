Lucia ist die schönste Frau Wiens

In der Lugner City wurde Samstagnachmittag die schönste Frau der Bundeshauptstadt gekürt.

Unter dem Motto #sowiedubist stellten sich am Samstag in der vollen Lugner City zahlreiche Kandidatinnen und Kandidaten zur Miss und Mister Vienna Wahl. In mehreren Durchgängen präsentieren die Damen und Herren Trachten, Ball- und Bademode. Am Ende konnte Eine ganz besonders strahlen.

Miss Vienna Kandidatin © Andreas Tischler ×

Lucia und Max setzten sich durch

Am Ende des Tages strahlte die dunkelhaarige, langbeinige Schönheit Lucia Simic am meisten. Sie setzte sich im Finale gegen Elena Langer und Alina Toifl durch. Bei den Herren durfte sich Promi-Spross Max Niedermeyer über den Sieg freuen. Der Sohn des ehemaligen Unternehmers Christian Niedermeyer darf sich ab sofort "Mister Vienna" nennen.

Max Niedermeyer und Lucia Simic © Andreas Tischler ×

Für Lucia , die sich gegen neun Konkurrentinnen durchsetzte, ging ein Traum in Erfüllung. Nächster Stopp: Wahl zur Miss Austria und danach eine Modelkarriere. Ob sie das Zeug dazu hat, wird sich zeigen. Doch zuerst darf sich Lucia auf den Wiener Opernball freuen. Dort wird sie gemeinsam mit Richard Lugner, der in der Jury dabei war, in der Loge sitzen. "Mister" Max wird soviel Ehre nicht zu teil. Ein Ballkarte und einen Leihfrack bekommt er trotzdem.

Richard Lugner bei der Miss Vienna Wahl © Andreas Tischler ×

Jetzt muss der immer noch etwas angeschlagene Mörtel aber erst einmal fit werden, um den Ball mit seinem Stargast auch genießen zu können.