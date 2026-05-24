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Das sollten Sie in der Woche vom 25. Mai bis 31. Mai laut Mondkalender tun
© Getty Images

KW 22

Das sollten Sie in der Woche vom 25. Mai bis 31. Mai laut Mondkalender tun

24.05.26, 07:00
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Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.  

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 25.05. - 31.05.

Montag - 25. Mai 2026

  • Mond nimmt zu
  • Jungfrau

Heute sollten wegen mangelnder Haltbarkeit keine Früchte eingekocht werden. Rote Säfte und Selleriestangensaft helfen jetzt, das Blutbild zu verbessern.

Lesen Sie auch

Dienstag - 26. Mai 2026

  • Mond nimmt zu
  • Waage

Am Nachmittag sollte man viel Wasser trinken. Treppensteigen ist heute besonders wichtig, während auf fette Speisen verzichtet werden sollte.

Mittwoch - 27. Mai 2026

  • Mond nimmt zu
  • Waage

Die Farben weiß und Grün sorgen heute für Harmonie und eine aufbauende Gesichtsmaske zieht besonders gut ein. Gartenliebhaber können fast nichts falsch machen.

Donnerstag - 28. Mai 2026

  • Mond nimmt zu
  • Waage

Der Tag eignet sich zum Ansetzen ätherischer Öle. Besonders Johanniskraut braucht dafür den zunehmenden Mond, einen Blütentag und Sonne.

Freitag - 29. Mai 2026

  • Mond nimmt zu
  • Skorpion

Heute und morgen sind gute Tage für alle Kräuter. Man sollte kalte Füße sowie kalte Sitzflächen meiden und Beckenbodengymnastik machen.

Samstag - 30. Mai 2026

  • Mond nimmt zu
  • Skorpion

Ein Fastentag bringt heute viel Energie. Topf-, Balkon- und Kübelpflanzen sollten gut gegossen werden. Skorpiontage gelten zudem als besonders günstig für Kinderwunsch.

Sonntag - 31. Mai 2026

  • Vollmond
  • Schütze

Heute Abend lieber auf Käse verzichten. Eine Meditation an Vollmond wirkt nachhaltig. Frühzeitig zu Bett gehen ist wirkungsvoller als grübeln.

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