Das sollten Sie in der Woche vom 25. Mai bis 31. Mai laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.
Ihr wöchentlicher Mondkalender: 25.05. - 31.05.
Montag - 25. Mai 2026
- Mond nimmt zu
- Jungfrau
Heute sollten wegen mangelnder Haltbarkeit keine Früchte eingekocht werden. Rote Säfte und Selleriestangensaft helfen jetzt, das Blutbild zu verbessern.
Dienstag - 26. Mai 2026
- Mond nimmt zu
- Waage
Am Nachmittag sollte man viel Wasser trinken. Treppensteigen ist heute besonders wichtig, während auf fette Speisen verzichtet werden sollte.
Mittwoch - 27. Mai 2026
- Mond nimmt zu
- Waage
Die Farben weiß und Grün sorgen heute für Harmonie und eine aufbauende Gesichtsmaske zieht besonders gut ein. Gartenliebhaber können fast nichts falsch machen.
Donnerstag - 28. Mai 2026
- Mond nimmt zu
- Waage
Der Tag eignet sich zum Ansetzen ätherischer Öle. Besonders Johanniskraut braucht dafür den zunehmenden Mond, einen Blütentag und Sonne.
Freitag - 29. Mai 2026
- Mond nimmt zu
- Skorpion
Heute und morgen sind gute Tage für alle Kräuter. Man sollte kalte Füße sowie kalte Sitzflächen meiden und Beckenbodengymnastik machen.
Samstag - 30. Mai 2026
- Mond nimmt zu
- Skorpion
Ein Fastentag bringt heute viel Energie. Topf-, Balkon- und Kübelpflanzen sollten gut gegossen werden. Skorpiontage gelten zudem als besonders günstig für Kinderwunsch.
Sonntag - 31. Mai 2026
- Vollmond
- Schütze
Heute Abend lieber auf Käse verzichten. Eine Meditation an Vollmond wirkt nachhaltig. Frühzeitig zu Bett gehen ist wirkungsvoller als grübeln.