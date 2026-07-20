Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 21.7.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Aufmunternde Begegnungen, nette Flirts. Nur nicht gleich zu ungestüm!

Aufmunternde Begegnungen, nette Flirts. Nur nicht gleich zu ungestüm! Beruf: Neue Kontakte könnten neue Optionen eröffnen. Geduldig verhandeln!

Neue Kontakte könnten neue Optionen eröffnen. Geduldig verhandeln! Fitness: Heute sind Sie wieder gut drauf. Tanken Sie Lebensfreude beim Sport!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Möglichst entspannte Stimmung! Man will sich einfach gut unterhalten.

Möglichst entspannte Stimmung! Man will sich einfach gut unterhalten. Beruf: Seien Sie offen für neue Impulse! Scheuklappen ablegen und zuhören!

Seien Sie offen für neue Impulse! Scheuklappen ablegen und zuhören! Fitness: Mehr Bewegung, geistig und körperlich! Auch ein bisschen sportlicher!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Werden Sie nicht leichtsinnig, auch wenn man gerne mit Ihnen flirtet!

Werden Sie nicht leichtsinnig, auch wenn man gerne mit Ihnen flirtet! Beruf: Nicht zu schnell mit Ihren Vorhaben! Rechnen Sie nochmals genau nach!

Nicht zu schnell mit Ihren Vorhaben! Rechnen Sie nochmals genau nach! Fitness: Sie haben immer noch Rückenwind. Trotzdem viel besser konzentrieren!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Machen Sie freundlich mit, statt sich die Laune verderben zu lassen!

Machen Sie freundlich mit, statt sich die Laune verderben zu lassen! Beruf: Zweifeln Sie an neuen Vorschlägen? Hören Sie trotzdem aufmerksam zu!

Zweifeln Sie an neuen Vorschlägen? Hören Sie trotzdem aufmerksam zu! Fitness: Nicht zu sehr stressen lassen! Abends ausgehen und mehr Spaß zulassen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Ein heißer Flirt? Versprechen Sie nichts, das Sie nicht halten können!

Ein heißer Flirt? Versprechen Sie nichts, das Sie nicht halten können! Beruf: Heute ist es nicht schwer, sich auf praktische Kompromisse zu einigen.

Heute ist es nicht schwer, sich auf praktische Kompromisse zu einigen. Fitness: Mehr Bewegung wirkt entspannend. Es darf auch etwas sportlicher sein.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Wenn Sie sich etwas charmanter geben, haben Sie sicher bessere Karten.

Wenn Sie sich etwas charmanter geben, haben Sie sicher bessere Karten. Beruf: Achtsamer! Setzen Sie auf geduldige Kommunikation, hören Sie gut zu!

Achtsamer! Setzen Sie auf geduldige Kommunikation, hören Sie gut zu! Fitness: Sie haben weniger Stress, wenn Sie einfach mit dem Strom schwimmen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Gute Laune, nette Flirts. Lassen Sie sich aufheitern und unterhalten!

Gute Laune, nette Flirts. Lassen Sie sich aufheitern und unterhalten! Beruf: Sie kommen gut an. Um zu überzeugen, ist aber viel mehr Geduld nötig.

Sie kommen gut an. Um zu überzeugen, ist aber viel mehr Geduld nötig. Fitness: Mars und Mond wirken motivierend. Bleiben Sie aber sehr konzentriert!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Lieber nicht gleich zu ernsthaft! Man möchte sich nur gut amüsieren.

Lieber nicht gleich zu ernsthaft! Man möchte sich nur gut amüsieren. Beruf: Bleiben Sie gesprächsbereit und hören Sie sich erst alle Meinungen an!

Bleiben Sie gesprächsbereit und hören Sie sich erst alle Meinungen an! Fitness: Etwas flotter und beweglicher! Das gilt auch in geistiger Hinsicht.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Zeigt man wieder mehr Interesse? Gehen Sie sehr achtsam damit um!

Zeigt man wieder mehr Interesse? Gehen Sie sehr achtsam damit um! Beruf: Eine kooperative Haltung wird bestimmt mit Entgegenkommen honoriert.

Eine kooperative Haltung wird bestimmt mit Entgegenkommen honoriert. Fitness: Schießen Sie nicht wieder übers Ziel, auch wenn Sie motiviert sind!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe:

Beruf:

Fitness:

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Gehen Sie aus, amüsieren Sie sich, aber ohne mit Gefühlen zu spielen!

Gehen Sie aus, amüsieren Sie sich, aber ohne mit Gefühlen zu spielen! Beruf: Wieder gute neue Ideen? Denken Sie lieber ein bisschen ökonomischer!

Wieder gute neue Ideen? Denken Sie lieber ein bisschen ökonomischer! Fitness: Noch ein energiereicher Tag. Zeit aber viel realistischer einteilen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.