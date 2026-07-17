Astro-Woche
18.7. – 24.7.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers
GR
von Gerda Rogers
Ihr MADONNA-Horoskop (18.7. – 24.7.2026). Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...
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Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Seien Sie rücksichtsvoll und entgegenkommend, dann wird es viel hamonischer. Mittwoch und Donnerstag sind die besten Tage für grundlegende Aussprachen.
- Gesundheit: Ansteigende Formkurve. Schwimmen Sie erst mal mit dem Strom. Sonst könnte es auch zu viel werden!
- Beruf: Mittwoch und Donnerstag sind gute Verhandlungstage. Mit Entscheidungen bis Freitag warten!
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Nehmen Sie alles etwas lockerer und lassen Sie mehr Charme spielen. Ab Donnerstag ist Zurüchaltung geboten. Hören Sie Ihrem Gegenüber erst mal gut zu!
- Gesundheit: Es täte Ihnen gut, mehr Leichtigkeit zu entwickeln und sich mehr Genuss und Mußestunden zu gönnen.
- Beruf: Bleiben Sie in wichtigen Gesprächen ab Mittwoch geduldig und vor allem sehr diplomatisch!
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Wenn Sie nachgiebiger sind und es nicht nach Ihrem Kopf gehen muss, könnte es bis Dienstag sehr beglückende Momente geben. Ab Mittwoch Klartext reden!
- Gesundheit: Bis Dienstag sind Sie ein Energiebündel. Für ihre Konzentration sind Mittwoch und Dinnerstag ideal.
- Beruf: Sorgsame Vorbereitung ist wichtig, speziell ab Mittwoch. Abschlüsse erst nächste Woche!
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Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Wenn Sie nachgiebiger sind und es nicht nach Ihrem Kopf gehen muss, könnte es bis Dienstag sehr beglückende Momente geben. Ab Mittwoch Klartext reden!
- Gesundheit: Achten Sie bis Dienstag besser auf Ihr inneres Gleichgewicht und verordnen Sie sich mehr Atempausen!
- Beruf: Gespräche und Verhandlungen laufen ab Mittwoch viel besser. Warten Sie also noch etwas zu!
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Ganz easy, locker und charmant halten Sie die Stimmung bis Dienstag am besten hoch. Ab Mittwoch sind Zurückhaltung und mehr Ernsthaftigkeit geboten.
- Gesundheit: Es geht zügig dahin. Tun Sie mehr für Ihre Schönheit, schalten Sie aber ab Mittwoch ein wenig zurück!
- Beruf: Nichts überstürzen! Freitag ist der Tag, um zukunftsträchtige Entscheidungen zu treffen.
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Spielen Sie bis Dienstag einfach unbeschwert mit! Lassen Sie Bedenken, Sorgen und Einwände beiseite, dann könnte es ab Mittwoch umso inniger werden!
- Gesundheit: Holen Sie sich endlich mal mehr Unterstützung, das kann Ihnen eine Menge unnötigen Stress ersparen!
- Beruf: Mit einer kompüromissbereiten Haltung fahren Sie besser, speziell in finanzieller Hinsicht.
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Man hat großes Interesse an Ihnen. Freizeitspaß und Alltag sind allerdings zweierlei. Sie täten gut daran, genau hinzuschauen, vor allem ab Mittwoch.
- Gesundheit: Dosieren Sie Ihr Tempo lieber ein wenig vernünftiger, um Ihren Energiehaushalt nicht zu überfordern.
- Beruf: Auch in dieser Hinsicht etwas langsamer und vorsichtiger! Diplomatie statt Konfrontation!
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Genießen Sie doch mal die Leichtigkeit des Seins und nehmen Sie alles viel lockerer! Umso leidenschaftlichr kann es am Mittwoch und Donnerstag werden
- Gesundheit: Stress bis Dienstag so gering wie möglich halten! Ab Mittwoch kommen Sie mental wieder in Hochform.
- Beruf: Machen Sie sich das Leben leichter, indem Sie sich den Vorgaben anpassen, ohne zu streiten!
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Fügen Sie sich mal den Wünschen Ihres Gegenübers, dann kommt wieder viel mehr Freude auf. Nur keine Dummheiten, hören Sie auf die Stimme der Vernunft!
- Gesundheit: Nehmen Sie sich mehr Zeit für Ihr Wohlbefinden und Ihre Schönheit! Ein Urlaub käme gerade richtig.
- Beruf: Bleiben Sie geduldig und kompromissbereit! Ab Freitag fügt sich alles wieder zum Besseren.
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Es wäre klüger, bis Dienstag die eigene Haltung zu hinterfragen, statt sich angriffslustig zu geben. Mehr Entgegenkommen täte der Liebe bestimmt gut.
- Gesundheit: Ruhe und Entspannung sollten bis Dienstag Vorrang haben. Ziehen Sie sich lieber ein bisschen zurück!
- Beruf: Cool bleiben, auch wenn sich Verhandlungen mühsam gestalten. Je pragmatischer, desto besser.
Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)
- Liebe: Genießen Sie das kleine Liebeshoch bis Dienstag, ohne wieder übermütig zu werden! Wer sich zu weit aus dem fester lehnt, könnte sich Ärger einhandeln.
- Gesundheit: Bis Dienstag sind Sie bestens in Form. Nicht zu viel des Guten. Ab Donnerstag lieber zurückschalten!
- Beruf: Bis Dienstag lässt sich viel bewegen. Geben Sie sich trotzdem mit Kompromissen zufrieden!
Fische (19. Februar – 20. März)
- Liebe: Denken Sie daran, dass die Wahrheit in der Mitte liegt und zeigen Sie mehr Verständnis für Ihren Partner! So ist ab Mittwoch wieder mehr Nähe möglich.
- Gesundheit: Energie sparen und nicht gegen den Strom schwimmen! Ab in die Hängematte, wenn es Ihnen zu viel wird!
- Beruf: Nicht zu voreilig! Merkur hilft Ihnen ab Mittwoch, die richtigen Entscheidunge zu treffen.
Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90
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