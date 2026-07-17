Nicht nur die Kicker begeistern: Das sind die Spielerfrauen der Spanier

Sie begleiten Spaniens Fußballstars durchs Finale und stehen selbst immer öfter im Rampenlicht. Diese vier Spielerfrauen begeistern mit spannenden Karrieren, starken Persönlichkeiten und ihren eigenen Erfolgsgeschichten.

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Spanien steht im Finale und nicht nur die Fußballstars sorgen für Schlagzeilen. Auch ihre Partnerinnen stehen immer häufiger im Rampenlicht. Von Influencerinnen über KI-Expertinnen bis hin zu langjährigen Jugendlieben: Das sind die Frauen an der Seite der spanischen Nationalspieler.

Ines Garcia Santos & Lamine Yamal

Mit gerade einmal 18 Jahren zählt Lamine Yamal bereits zu den größten Fußballstars Europas. Im Mai machte er seine Beziehung zu Influencerin Ines Garcia Santos öffentlich, als das Paar gemeinsam über den roten Teppich beim Mannschaftsessen des FC Barcelona lief. Die 21-Jährige stammt aus Sevilla und sorgt auf Social Media regelmäßig für Aufmerksamkeit. Zuletzt wurden die beiden gemeinsam im Urlaub in Griechenland gesichtet. Rund um ihre Beziehung gab es zwar zahlreiche Spekulationen, unter anderem über eine angebliche Trennung von ihrem früheren Partner, diese wies Ines jedoch entschieden zurück.

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Ainhi Garcia & Nico Williams

Auch Nico Williams soll seit Anfang 2025 vergeben sein. Der spanische Offensivspieler ist mit Ainhi Garcia liiert, die er über seine jüngere Schwester kennenlernte. Aus einer Freundschaft entwickelte sich schließlich eine Beziehung. Die 24-Jährige arbeitet als Spezialistin für künstliche Intelligenz und begeistert mittlerweile auch auf Social Media mehr als 55.000 Follower. Dort gibt sie Einblicke in ihren Alltag – von Pilates-Einheiten über Luxusreisen bis hin zu entspannten Strandspaziergängen.

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Paddy Noarbe & Marcos Llorente

Sie gehören zu den bekanntesten Fußball-Paaren Spaniens: Marcos Llorente und Paddy Noarbe kennen sich bereits seit der Schulzeit und sind seit 2013 ein Paar. 2023 krönten sie ihre Liebe mit einer romantischen Hochzeit. Besonders legendär war jedoch der Heiratsantrag: Llorente lockte seine Freundin unter dem Vorwand einer Ehrung ins Stadion. Nachdem auf der Videoleinwand zunächst seine schönsten Tore gezeigt wurden, wechselte der Film plötzlich zu gemeinsamen Erinnerungen des Paares. Anschließend ging der Fußballprofi vor Tausenden Zuschauern auf die Knie und stellte die alles entscheidende Frage.

Paddy Noarbe und Marcos Llorente © Getty Images

Claudia Rodríguez & Marc Cucurella

Mit seinen lockigen Haaren zählt Marc Cucurella längst zu den Publikumslieblingen. Privat ist der spanische Nationalspieler jedoch seit Jahren glücklich vergeben. Seit 2018 ist er mit Content Creatorin Claudia Rodríguez zusammen. Gemeinsam hat das Paar drei Kinder: die Söhne Mateo und Rio sowie Tochter Bella. Trotz Familienalltag kommt auch der Humor nicht zu kurz: Zum Jahrestag schrieb Cucurella augenzwinkernd auf Instagram: "Die längsten acht Jahre meines Lebens", inklusive lachendem Emoji.

Marc Cucurella und Partnerin Claudia Rodríguez © Chelsea FC via Getty Images

Laura Abla & Dani Olmo

Laura Abla ist die wohl größte WAG-Überraschung dieser WM. Die deutsche Influencerin ist seit 2023 mit Spaniens Offensivstar Dani Olmo liiert und begeistert mit ihren kreativen Stadion-Looks Millionen Fans. Besonders ihr Shirt mit der Aufschrift "My Roommate is a 10 (literally)", eine Anspielung auf Olmos Trikotnummer, ging viral. Auf Social Media nennt sie ihren Freund scherzhaft ihren "Mitbewohner". Mit ihren modischen Auftritten und ihrem Humor ist Laura längst selbst zum Internet-Liebling geworden – viele Fans scherzen sogar, sie würden Spanien nur deshalb den Titel wünschen, um ihre Final-Outfits zu sehen.

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Ob Influencerin, Unternehmerin oder Jugendliebe: Die Spielerfrauen der Spanier beweisen, dass sie längst selbst im Rampenlicht stehen.