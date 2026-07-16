Pamela Reif launcht neue Kollektion bei INTERSPAR

Fitness-Ikone Pamela Reif setzt ihre erfolgreiche Kooperation mit INTERSPAR fort. Ab sofort gibt es in den Regalen sowie im Online-Shop eine neue, exklusiv gestaltete Kollektion an stylischen Trinkflaschen, edlen Matcha-Sets und gesunden Snacks für den bewussten Alltag.

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Nach dem phänomenalen Erfolg ihrer bisherigen Küchenserien legt die beliebte Social-Media-Ikone Pamela Reif nun sofort nach. Gemeinsam mit dem deutschen Traditionshersteller Fackelmann hat Pamela Reif eine exklusive Kollektion an Trinkflaschen, edlen Tumblern und nützlichen Alltagshelfern entworfen. Das Besondere daran: Die begehrten Trend-Teile sind in Österreich ab sofort exklusiv in den Regalen von INTERSPAR und Maximarkt zu finden.

Wer die Produkte lieber bequem von der Couch aus shoppen möchte, kann dies auch über den hauseigenen Onlineshop tun. Da die Nachfrage nach den stylischen Lifestyle-Produkten der Influencerin erfahrungsgemäß extrem hoch ist, heißt es für die heimischen Fans wohl schnell sein, bevor die ersten Regale komplett leergefegt sind.

Stylische Tumbler und Isolierflaschen in sanften Pastelltönen

Das absolute Highlight der neuen Kollektion sind die wunderschön designten Trinkflaschen. In zarten Pastelltönen gehalten, vereinen die Flaschen und Becher eine moderne Formsprache mit kompromissloser Alltagstauglichkeit. Sie eignen sich hervorragend für das Fitnessstudio, das Büro oder einfach für unterwegs, um den täglichen Flüssigkeitsbedarf stilvoll zu decken.

Die neue Kollektion besticht durch eine beeindruckende Vielfalt an Modellen:

Sechs exklusive Tumbler: Die idealen Begleiter für erfrischende Kaltgetränke wie Eistee, Säfte oder Wasser.

Die idealen Begleiter für erfrischende Kaltgetränke wie Eistee, Säfte oder Wasser. Ein schicker Trinkbecher: Handlich, praktisch und perfekt für den täglichen Weg zur Arbeit oder zum Sport.

Handlich, praktisch und perfekt für den täglichen Weg zur Arbeit oder zum Sport. Fünf trendige Isolierflaschen: Dank ausgeklügelter Technik halten sie Heißgetränke warm und Kaltgetränke über Stunden hinweg eiskalt.

Dank ausgeklügelter Technik halten sie Heißgetränke warm und Kaltgetränke über Stunden hinweg eiskalt. Sechs elegante Glasflaschen: Die nachhaltige und hygienische Variante für alle, die auch unterwegs nicht auf Stil verzichten wollen.

Farblich reicht die Palette von sanftem Rosa und elegantem Beige über eine feine Mischung aus Rosa-Beige bis hin zu einem beruhigenden Lavendelton.

Matcha-Set als Must-have

Matcha ist das absolute Trend-Getränk der Stunde und aus einer modernen, bewussten Alltagsroutine nicht mehr wegzudenken. Um das grüne Pulver traditionell und perfekt zuzubereiten, bringt die neue Pamela-Reif-Kollektion nun ein exklusives, vierteiliges Matcha-Set in den Handel. Das Set besteht aus langlebigen Naturmaterialien und traditionellem Steingut, was für eine besonders hohe Funktionalität sorgt.

Gesunder Genuss mit den beliebten Naturally-Pam Snacks

Um den fitten Lebensstil perfekt abzurunden, gibt es bei INTERSPAR und Maximarkt in ausgewählten Märkten ab sofort auch wieder Nachschub an den beliebten Naturally-Pam Snacks. Diese stehen für cleane Zutaten, natürlichen Geschmack und kommen ganz ohne künstliche Zusätze aus. Sie eignen sich ideal als gesunder Snack für zwischendurch oder als süße Belohnung nach einem anstrengenden Workout.