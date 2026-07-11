Der Kultursommer in Österreich

Dramatische Werke, große Namen und fantastische Kulissen: Kulturfans können sich auf ein Highlight nach dem anderen freuen: Vom "Jedermann" mit einer neuen Buhlschaft bis zu einer Premiere bei den 80. Bregenzer Festspielen.

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Große Opern, dramatische Inszenierungen und charismatische Stars: Die österreichischen Sommerbühnen machen während der kommenden Wochen Lust auf Kultur und locken nach Salzburg, Bregenz, Grafenegg oder Wien. Ein Highlight jagt das nächste: vom "Jedermann" über "Tosca" bis zu "Carmen". Auch auf Anhänger:innen der Popmusik wartet mit dem Donauinsel Open Air, auf dem Rita Ora und Milow sich die Ehre geben, ein echtes Schmankerl.

So heiß wird der Kultursommer 2026

Oper im Steinbruch

Die Oper im Steinbruch lockt von 15. Juli bis 22. August mit "Tosca" ins Burgenland. © Oper im Steinbruch

Die Neuinszenierung der legendären Puccini-Oper "Tosca" übernahm Regisseur und Bühnenbildner Thaddeus Strassberger. Er lässt von 15. Juli bis 22. August im burgenländischen Steinbruch St. Margarethen das historische Rom in prunkvoller Kulisse wieder aufleben. Zur hochkarätigen Besetzung gehören Joyce El-Khoury, Celine Byrne und Melissa Prunell als Tosca. In der Rolle des Cavaradossi sind Bror Magnus Tødenes, Yongzhao Yu und Adorján Pataki zu sehen sowie Gevorg Hakobyan, Hansung Yoo und Marco Caria als Gegenspieler Scarpia. operimsteinbruch.at

Salzburger Festspiele

"Jedermann" Philipp Hochmair mit seiner neuen Buhlschaft Roxane Duran. © Julia Stix

Der größte Publikumsmagnet der Salzburger Festspiele (17. Juli bis 30. August) ist wie immer der "Jedermann", der erneut von Philipp Hochmair gespielt wird. Als Buhlschaft steht ihm erstmals die Schauspielerin Roxane Duran zur Seite. Opern-Fans sollten sich keinesfalls die Neuinszenierung von Georges Bizets "Carmen" mit Sopranistin Asmik Grigorian oder den Dauerbrenner "Così fan tutte" entgehen lassen. Mit Spannung wird auch Richard Strauss` "Ariadne auf Naxos" erwartet. salzburgerfestspiele.at

Bregenzer Festspiele

Die Seebühne in Bregenz. © Bregenzer Festspiele / Tatjana Schnalzger

Die 80. Bregenzer Festspiele von 22. Juli bis 23. August warten mit einer Premiere auf: Zum ersten Mal kommt Giuseppe Verdis Oper "La Traviata" auf die Seebühne. Die epische Inszenierung von Regisseur Damiano Michieletto ist mit Stacey Alleaume, Julia Muzychenko und Marjukka Tepponen als Violetta Valéry sowie Julien Behr, Long Long und José Simerilla Romero als Alfredo Germont hochkarätig besetzt. Ein weiteres Highlight ist Leoš Janáceks "Die Ausflüge des Herrn Broucek". bregenzerfestspiele.com

Grafenegg Festival

Nikola Hillebrand singt in Grafenegg. © Miina Jung

Ein Festprogramm zum 20. Geburtstag: Das niederösterreichische Kulturfestival begeht seinen Jubiläumssommer 2026 mit einem beeindruckenden Programm. Künstler:innen wie Martha Argerich, Daniil Trifonov, Riccardo Muti und Yuja Wang geben sich die Ehre. Los geht‘s am 14. August mit der feierlichen Festival-Eröffnung, bei der das Philharmonia Orchestra London aufspielt. Auf der Bühne stehen Nikola Hillebrand, Cristian Macelaru, Nicholas Phan, Germán Olvera, Rudolf Buchbinder sowie der Wiener Singverein und die Wiener Chormädchen. grafenegg.com

Oper im Kaiserhof

"Samson und Dalila" in Klosterneubug. © Mark Glassner / operklosterneuburg

Der international bekannte Opernregisseur Mario Pavle del Monaco inszeniert diesen Sommer zum ersten Mal im Kaiserhof des Stifts Klosterneuburg und zeigt Camille Saint-Saëns‘ "Samson und Dalila" mit großer Präzision, dramatischer Tiefe und visuellem Gespür. Die Titelrollen in der packenden Geschichte über Liebe, Macht und Verrat sind mit der Mezzosopranistin Margarita Gritskova und dem Tenor Kristian Benedikt besetzt. Schnell sein: Die Oper im Kaiserhof geht nur bis 1. August! operklosterneuburg.at

Donauinsel Open Air

Rita Ora heizt auf der Donauinsel ein. © Ed Cooke

Von 17. bis 25. Juli wird auf der Wiener Donauinsel ein wahres Hit-Feuerwerk gezündet. Als Headlinerin sorgt Superstar Rita Ora am 23. Juli für Stimmung und kommt mit einem spannenden Vorprogramm: dem belgischen Sänger Milow und DSDS-Star Leony. Weitere Programmpunkte sind der Festival-Auftakt mit Baller Island, Österreichs größtem Mallorca Open Air, das 90er Festival mit Dr. Alban, Snap und Culture Beat, Kim Wilde am 80er Festival und ein Konzert der Kultband Roxette. donauinselopenair.at

Wiener Opernsommer

"Carmen" sorgt am Wiener Heumarkt für Gänsehaut. © Wiener Opernsommer

Die Open-Air-Opernarena am Wiener Heumarkt verwandelt sich bis 18. Juli in eine spanische Stierkampfarena, in der eindrucksvolle Lichtprojektionen das Publikum in eine andere Zeit versetzen. Regisseur Dominik Am Zehnhoff-Söns sorgt mit Georges Bizets "Carmen" in dieser imposanten Kulisse für Gänsehaut. Dem erlesenen Ensemble gehören die Grammy-prämierte Mezzosopranistin Isabel Leonard, die Carmen schon an der New Yorker Met sang, und der italienische Startenor Oreste Cosimo an. opernsommer.at