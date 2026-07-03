Musik-Giganten erobern den Rathausplatz

Der Rathausplatz verwandelt sich ab 4. Juli wieder in eine riesige Kulturzone. Bis zum 6. September lädt das beliebte Film Festival bei freiem Eintritt zu einer musikalischen Weltreise ein. Auf einer gigantischen Leinwand werden legendäre Konzerte, herausragende Opernproduktionen sowie unvergessliche Musikproduktionen gezeigt – von Pop bis Oper, von Klassik bis Musical.

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Der Startschuss fällt am Samstag und damit genau am 250. Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeit. Passend dazu macht Bruce Springsteen mit seinem geschichtsträchtigen Konzert aus dem Jahr 1979 den Anfang. In den Wochen darauf folgen Megastars wie Ed Sheeran und Rihanna mit ihren bombastischen Stadion-Shows. Auch die Band Coldplay wird das Publikum mit einer opulenten Performance aus São Paulo begeistern

Heuer jährt sich zudem der Todestag von Ausnahmekönner Prince zum zehnten Mal. Das Festival würdigt das Genie mit dem berühmten Konzertfilm namens "Sign 'O' The Times". Für ein weiteres echtes Highlight sorgt Musiklegende Bob Dylan, der erst kürzlich seinen 85. Geburtstag gefeiert hat. Bei seinem starbesetzten Konzert aus dem Jahr 1992 feiert er gemeinsam mit internationalen Größen wie Eric Clapton und Johnny Cash sein großes Bühnenjubiläum. Auch Weltstar Elton John ist mit von der Partie und begeistert das Publikum mit einem spektakulären Hightech-Flügel sowie eindrucksvollen visuellen Inszenierungen.

Ein besonders emotionaler Moment wartet am 23. Juli auf die Musikfans. Genau 15 Jahre nach dem viel zu frühen Tod von Amy Winehouse wird ihr Konzert aus London gezeigt. Auch das legendäre Tribute-Konzert für Queen-Frontmann Freddie Mercury soll für feuchte Augen sorgen. Abgerundet wird das Pop-Spektakel durch aktuelle Musikgrößen wie Billie Eilish, Charli XCX und die Rocker von The Killers.

Große Stimmen und packendes Drama

Klassik-Liebhaber kommen vor dem Rathaus voll auf ihre Kosten. Die Wiener Staatsoper ist wieder als Partner mit an Bord und zeigt jeden Sonntag eine Produktion aus dem eigenen Haus. Den Anfang macht Beethovens einzigartiges Werk "Fidelio". In den Folgewochen stehen italienische Meisterwerke wie "Nabucco" und "Carmen" auf dem Spielplan. Neben den heimischen Produktionen gibt es auch internationale Highlights zu sehen. Die Metropolitan Opera aus New York steuert Verdis humorvolles Alterswerk "Falstaff" bei. Ein intensives musikalisches Kammerspiel verspricht zudem die Oper "Maria Stuarda" von den Salzburger Festspielen des vergangenen Jahres.

Legendäre Klassik-Momente unter freiem Himmel

© Flo Mitteregger

Ein historischer Moment der Musikgeschichte kehrt im Klassik-Bereich auf die Leinwand zurück. Das weltberühmte erste gemeinsame Konzert der drei Tenöre Luciano Pavarotti, Plácido Domingo und José Carreras wird im Sommer unter freiem Himmel wiederbelebt. Zudem feiert das Festival eine der ganz großen Dirigentenpersönlichkeiten mit dem Eröffnungskonzert der Salzburger Festspiele von Nikolaus Harnoncourt.

Die Wiener Symphoniker zelebrieren ihr 125. Jubiläum mit einem großen Geburtstagskonzert aus dem Goldenen Saal des Musikvereins. Abgerundet wird dieser Schwerpunkt durch das Europakonzert aus Bari, bei dem die Berliner Philharmoniker unter Riccardo Muti glänzen.

Große Gefühle bei Musical und Operette

Wer es lieber beschwingt und emotional mag, darf sich auf das Musical "Mamma Mia!" mit den zeitlosen Hits von ABBA freuen. Für eine mystische Stimmung sorgt das große Jubiläum vom "Phantom der Oper" aus der Londoner Royal Albert Hall, das mit über 200 Mitwirkenden aufwartet. Die Vorführungen starten täglich bei Einbruch der Dunkelheit und versprechen unvergessliche Sommerabende unter freiem Himmel.