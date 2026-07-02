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Neuer Rekord

Hitze sorgt für 3.975 Rettungseinsätze

Sanitäter verladen einen Patienten auf einer Trage in einen Rettungswagen bei Tageslicht.
© Berufsrettung Wien
Die Berufsrettung Wien verzeichnete in der aktuellen Hitzewelle die drei einsatzstärksten Tage ihrer 144-jährigen Geschichte.
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Die Wiener Rettungsdienste waren während der vergangenen heißen Tage extrem gefordert. Bereits zu Beginn der Hitzewelle Mitte Juni stiegen die Einsätze an und das hohe Niveau blieb zwei Wochen lang unverändert, teilte die Berufsrettung Wien am Donnerstag in einer Aussendung mit. Seit Montag wurden sogar die drei einsatzstärksten Tage, die die Berufsrettung Wien jemals hatte, verzeichnet. Von Montagfrüh bis Donnerstagfrüh rückten die Rettungsteams insgesamt 3.975 Mal aus.

Der Tagesrekord wurde von Montag auf Dienstag gebrochen - mit 1.398 Einsätzen. Zum Vergleich: Durchschnittlich verzeichnet die Berufsrettung Wien täglich 900 bis 1.000 Alarmierungen. In der Wiener Rettungsleitstelle gingen innerhalb dieser 72 Stunden 4.349 Notrufe ein. Zu den temperaturbedingten Einsätzen zählten vorwiegend Kreislaufprobleme, Kreislaufkollaps, Überhitzung sowie Herz-Kreislauf-Stillstände.

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Das hohe Einsatzaufkommen wurde in guter Zusammenarbeit zwischen Berufsrettung Wien und den privaten Rettungsorganisationen Samariterbund Wien, Wiener Rotes Kreuz, Johanniter, Sozialmedizinischer Dienst und Malteser Hospitaldienst bewältigt, betonte die Berufsrettung.

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