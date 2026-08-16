"Schiffwoch" lässt Ticketpreise sinken

Die DDSG Blue Danube hat mitten im Hochsommer eine neue Rabattaktion gestartet und verwandelt den Mittwoch kurzerhand in den "Schiffwoch".

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Die DDSG Blue Danube macht den Mittwoch zum Spartag auf dem Wasser. Ab sofort gibt es für zwei ihrer Rundfahrten jeden Mittwoch 33 Prozent Rabatt. Das Angebot gilt für Online-Buchungen bis Ende Oktober 2026 und soll vor allem Gruppen einen günstigeren Ausflug ermöglichen.

Drei Tickets zum Preis von zwei

Wer die City Cruise am Donaukanal oder die Donau Panorama Tour bucht, erhält mit dem Code "HAPPYMITTWOCH" drei Tickets zum Preis von zwei. Die Aktion gilt ausschließlich mittwochs.

"Der 'Schiffwoch' ist unsere Einladung an die Wienerinnen und Wiener, eine der beliebtesten Freizeitattraktionen in ihrer Stadt neu zu entdecken", sagt DDSG-Blue-Danube-Geschäftsführer Wolfgang Fischer. Gerade im Sommer sollen Fahrtwind und Ausblicke einen zusätzlichen Anreiz für eine Schifffahrt bieten.

75 Minuten am Donaukanal unterwegs

Die 75-minütige City Cruise startet fünfmal täglich bei der Schiffstation City am Schwedenplatz. Abfahrten gibt es um 11, 13, 14:30, 16 und 17:30 Uhr. Die Route führt unter anderem am Ringturm, Uniqa Tower, Badeschiff, der Roßauer Kaserne, dem Zaha-Hadid-Haus, dem Flex, dem Hundertwasser-Fernheizwerk Spittelau, der Urania, der Kaiserbadschleuse und dem Otto-Wagner-Haus vorbei. An Bord werden frisch gekochte Speisen und Getränke angeboten.

"Der Donaukanal besticht durch eine Mischung aus Sehenswürdigkeiten, moderner Architektur und buntem Treiben entlang der vielen Gastronomiebetriebe", sagt DDSG-Geschäftsführer Johannes Kammerer.

Zwei Stunden auf der Donau

Die Donau Panorama Tour legt beim Schifffahrtszentrum am Handelskai nahe der Reichsbrücke ab. Mittwochs starten die zweistündigen Rundfahrten um 10:45, 13:15 und 15:45 Uhr. Zu sehen sind unter anderem Millennium Tower, IZD Tower, DC Tower, Donauturm, UNO City, Jubiläumskirche und Donauinsel. Auch auf diesen Fahrten gibt es Speisen und Getränke an Bord.