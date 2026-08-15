oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Gejagt von Polizei

16-jähriger E-Scooter-Fahrer rammte Fußgängerin

Mann sah sein Umfeld nur noch verschwommen
© Getty
Ein 16-Jähriger, der Freitagnachmittag auf einem E-Scooter vor der Polizei geflüchtet ist, hat in Wien-Döbling eine Fußgängerin gerammt und verletzt.
OE24 auf Google bevorzugen

Der Bursche war unerlaubterweise auf dem Gehsteig der Heiligenstädter Straße unterwegs, weshalb ihn Polizisten aufhalten wollten. Doch der Jugendliche fuhr einfach davon, die Beamten im Polizeiauto mit Blaulicht und Folgetonhorn hinterher. Auf seiner Flucht übersah er die 48-jährige Frau, die gerade aus einem Hauseingang kam.

Auch interessant

Femizidversuch im OÖ: Verdächtiger stark alkoholisiert

Junge Frau (25) in Wiener Park verfolgt und gewürgt

Polizei schnappt Dealer mit gestohlenem Moped

Die Frau kam durch den Zusammenstoß zu Sturz und erlitt dabei Verletzungen. Unbeirrt setzte der 16-Jährige seine rasante Fahrt fort, bis er schließlich beim Befahren des Gleisbereichs selbst zu Sturz kam und sich dabei schwere Verletzungen zuzog. Der Jugendliche und die Frau wurden durch einen Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht.

Der E-Scooter, bei dem es sich um ein nicht für den Gebrauch im Straßenverkehr zulässiges Fahrzeug mit einer Leistung von 700 Watt und einer erreichbaren Höchstgeschwindigkeit von bis zu 70 Stundenkilometer handelt, wurde sichergestellt. Der 16-Jährige erhielt Anzeigen wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung und nach verkehrsrechtlichen Bestimmungen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Polizei schnappt Dealer mit gestohlenem Moped

Femizidversuch im OÖ: Verdächtiger stark alkoholisiert

16-jähriger E-Scooter-Fahrer rammte Fußgängerin

Frau in Wiener Park verfolgt und gewürgt

Wiener Börse schließt 3% fester

Geflohener Folter-Sheriff in Syrien verhaftet

Schachner attackiert Schiedsrichter

Wahlen in Portugal - Wirtschaftsboom macht Sozialisten zu Favoriten

Islamisten wollten in Wien 15-Jährige entführen

Peter Pilz zu 4.500 Euro Strafe verurteilt in Pilnacek-Fall