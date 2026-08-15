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Gras-Geruch fiel auf

Polizei schnappt Dealer mit gestohlenem Moped

Ein Beutel mit Drogen, mehrere Tütchen mit weißem Pulver und viele Euro-Geldscheine auf einem Tisch.
© LPD Wien
Ein junger Drogendealer ist Freitagmittag der Wiener Polizei ins Netz gegangen.
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Der 20-Jährige war in der Hadikgasse in Penzing mit einem gestohlenen Moped ohne Kennzeichen unerlaubterweise auf dem Radweg unterwegs, weshalb er den Beamten der Bereitschaftseinheit auffiel. Bei der Kontrolle strömte Marihuanageruch aus der Box unter dem Sitz. Der Wiener hatte dort in einer Tasche Drogen, vermutlich Kokain und Cannabiskraut, sowie Bargeld in der Höhe von 2.000 Euro platziert.

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Das Suchtgift und das Moped wurden sichergestellt. Es stellte sich nämlich heraus, dass das Fahrzeug am 6. August gestohlen worden war. Zudem besaß der Österreicher keinen Führerschein.

Weil der 20-Jährige bei der Durchsuchung der Ladebox gegen den Arm eines Polizisten schlug und schrie, dass die Beamten die darin befindliche Tasche nicht durchsuchen dürften, gab es eine Anzeige wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt und versuchter schwerer Körperverletzung. Zudem wird wegen Einbruchsdiebstahls, wegen Verstößen gegen das Suchtmittelgesetz und Verkehrsdelikten ermittelt. Der bereits polizeibekannte Mann wurde daraufhin festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.

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