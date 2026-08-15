Kärntner Polter-Runde zu besoffen für Mallorca-Flug

Am Flughafen Klagenfurt ist eine achtköpfige Polterrunde vor einem Mallorca-Flug komplett eskaliert. Nachdem der Pilot den Betrunkenen den Mitflug verbot, musste die Polizei einschreiten.

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Am Freitag geriet eine Partygruppe aus den Bezirken Klagenfurt-Land und Feldkirchen vor dem Abflug nach Mallorca völlig außer Kontrolle. Da zwei Männer aus der acht Personen umfassenden Gruppe massiv alkoholisiert waren, verweigerte ihnen der Pilot den Flug auf die spanische Insel.

Abflug verweigert

Daufhin brach eine heftige Diskussion aus, weshalb die Einsatzkräfte zur Hilfe gerufen wurden. Doch auch gegenüber den Beamten zeigten sich die zwei Personen uneinsichtig und beschimpften sie. Zur Feststellung ihrer Identität mussten die beiden Betrunkenen schließlich mit auf die Polizeiinspektion kommen. In der Folge verließ auch der restliche Teil der Gruppe das Flugzeug.

Festnahme und verletzte Einsatzkräfte

Wenig später musste die Exekutive erneut ausrücken, da weitere vier Personen der Polterrunde extrem aggressiv auftraten. Beim erneuten Einschreiten der Beamten wurde ein Polizist verletzt. Zudem kam es zur Festnahme eines weiteren Gruppenmitglieds. Die Maschine konnte schlussendlich erst mit über einer Stunde Verspätung in Richtung Spanien abheben.