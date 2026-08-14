Bewaffneter Überfall auf Supermarkt in Krems

In Krems ist am Montagabend ein Supermarkt überfallen worden.

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Der Unbekannte soll beim Bezahlen einen silbernen Revolver aus seiner Umhängetasche gezogen, einen Mitarbeiter bedroht und Bargeld gefordert haben. Der Mann entkam mit Beute in unbekannter Höhe. Der Beschäftigte wurde nicht verletzt, erlitt jedoch einen Schock, bestätigte die Polizei auf APA-Anfrage einen "NÖN"-Onlinebericht von Freitag. Das Landeskriminalamt Niederösterreich ermittelt, Hinweise wurden erbeten.

Der Überfall ereignete sich am Montag gegen 18.15 Uhr in einem Supermarkt in der Wiener Straße, wie am Freitag bekannt wurde. Der Gesuchte wurde als 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank und ungefähr 30 bis 40 Jahre alt beschrieben.

Der Täter hat weiß-graue kurze Haare, einen Dreitagebart und trug eine Sonnenbrille und eine Kappe sowie ein gelb-weißes T-Shirt mit grünem Emblem. Er hatte eine schwarze Umhängetasche dabei. Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, sind an das Landeskriminalamt (Tel.: 059133-30-3333) zu richten.