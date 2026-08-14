Keine Spur
Von HIER verschwanden die beiden Jüdinnen
Die Wiener Polizei und israelische Behörden - mittlerweile ist auch der Mossad vor Ort - untersuchten die Booking.com-Ferienwohnung im 5. Bezirk in der Nähe des Mittersteigs. Hier waren sie einquartiert, danach verschwanden die beiden Jüdinnen spurlos.
Der letzte Kontakt bestand am Freitagnachmittag, kurz vor Beginn des Schabbats (Sonnenuntergang Freitagabend). In der Familiengruppe schrieben sie: "Wir sind in der Wohnung angekommen, seht mal, wie toll sie ist! Schabbat Schalom an alle!" Seither herrscht absolute Stille. Die Handys sind ausgeschaltet, Kreditkarten wurden nicht benutzt, und es gibt keine bestätigten Sichtungen, schreibt die Internetplattform fob.at.
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Alles deutet darauf hin, dass die beiden die Unterkunft verlassen hatten und möglicherweise weiterreisen wollten. Der Rückflug nach Israel über den Flughafen in Prag war für Dienstag gebucht, die Handys der beiden Frauen wurden zum letzten Mal am Samstagmorgen gegen 9.30 Uhr in der Nähe des Wiener Hauptbahnhofs geortet. Jetzt ist sogar der Bruder nach Wien gereist, um das abgängige Duo auszuforschen.
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