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17-Jähriger

Moped-Crash löst Waldbrand in Vorarlberg aus

Silhouetten von Menschen stehen nachts vor einem brennenden Wald mit hohen Flammen.
© Getty Images
Ein Mopedunfall hat Freitagfrüh in Vorarlberg zu einem Waldbrand geführt.
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Ein 17-Jähriger war gegen 2.15 Uhr bei seiner Fahrt auf der Wälderstraße (L49) in Richtung Dornbirn-Stadt gestürzt, als ein Tier die Fahrbahn querte.

Sein Roller schlitterte unter eine Leitplanke und fing sofort Feuer. Bei Eintreffen der Polizei stand das Fahrzeug in Vollbrand und hatte bereits den angrenzenden Wald in Brand gesetzt, teilte die Exekutive am Freitag mit.

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Die Polizeikräfte und die hinzugezogene Feuerwehr löschten die Flammen rasch. Der Jugendliche kam mit leichten Verletzungen davon, ein Alkotest verlief negativ. Am Roller entstand Totalschaden.

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