Badeunfall im Neufelder See: 20-Jähriger tot

Ein 20-Jähriger ist am Donnerstagabend bei einem Badeunfall im Neufelder See (Bezirk Eisenstadt Umgebung) gestorben.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der junge Mann aus dem Bezirk Wiener Neustadt war aus bisher unbekannter Ursache plötzlich im Wasser untergegangen.

Ein Zeuge schwamm noch zur Unglücksstelle, barg ihn aus etwa sechs bis acht Metern Tiefe und übergab ihn der Wasserrettung.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimation starb der Mann jedoch später im Krankenhaus Eisenstadt, berichtete die Polizei.