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Badeunfall im Neufelder See: 20-Jähriger tot

© APA/BFKDO-EU/RENE FASCHING
Ein 20-Jähriger ist am Donnerstagabend bei einem Badeunfall im Neufelder See (Bezirk Eisenstadt Umgebung) gestorben.
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Der junge Mann aus dem Bezirk Wiener Neustadt war aus bisher unbekannter Ursache plötzlich im Wasser untergegangen.

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Ein Zeuge schwamm noch zur Unglücksstelle, barg ihn aus etwa sechs bis acht Metern Tiefe und übergab ihn der Wasserrettung.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimation starb der Mann jedoch später im Krankenhaus Eisenstadt, berichtete die Polizei.

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