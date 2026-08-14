Untergegangen
Badeunfall im Neufelder See: 20-Jähriger tot
Der junge Mann aus dem Bezirk Wiener Neustadt war aus bisher unbekannter Ursache plötzlich im Wasser untergegangen.
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Ein Zeuge schwamm noch zur Unglücksstelle, barg ihn aus etwa sechs bis acht Metern Tiefe und übergab ihn der Wasserrettung.
Trotz sofort eingeleiteter Reanimation starb der Mann jedoch später im Krankenhaus Eisenstadt, berichtete die Polizei.
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