Junger Steirer kracht in Lkw - tot

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Südautobahn (A2) im Bezirk Graz-Umgebung ist am Donnerstagabend ein 24-jähriger Pkw-Lenker ums Leben gekommen.

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Der junge Mann prallte bei Raaba-Grambach mit voller Wucht gegen das Heck eines Sattelanhängers.

Der Unfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr. Ein 63-jähriger Lenker eines Sattelkraftfahrzeuges aus Belarus war auf der A2 in Richtung Wien unterwegs, als er vor sich ein Sattelzugfahrzeug mit polnischem Kennzeichen bemerkte. Dieses dürfte wegen einer Reifenpanne auf der Autobahn angehalten haben.

© Freiwillige Feuerwehr Raaba

Um dem offenbar liegen gebliebenen Lenker zu helfen, stoppte der 63-Jährige sein Fahrzeug zwischen dem ersten Fahrstreifen und dem Pannenstreifen. Kurz darauf kam es zur folgenschweren Kollision: Ein nachkommender Pkw, gelenkt von einem 24-Jährigen aus dem Bezirk Südoststeiermark, prallte frontal gegen das Heck des Sattelanhängers.

Der Pkw-Lenker erlitt dabei schwerste Verletzungen. Der alarmierte Notarzt konnte schließlich nur noch den Tod des 24-Jährigen feststellen. Die Todeszeit wurde mit 19.03 Uhr angegeben.

© Freiwillige Feuerwehr Raaba

Beim 63-jährigen Lkw-Lenker wurde eine Atemalkoholuntersuchung durchgeführt, die negativ ausfiel. Die Polizei ermittelt nun weiter, um den genauen Unfallhergang und die Ursache der Kollision zu klären.

Südautobahn gesperrt

Nach dem Unfall musste die A2 in Fahrtrichtung Wien zwischen 18.33 und 20.30 Uhr vollständig gesperrt werden. Es bildete sich ein erheblicher Rückstau. Zu weiteren Unfällen kam es laut Polizei nicht. Die ASFINAG richtete eine Umleitung ein.

Bei den Aufräum- und Sicherungsarbeiten standen die Freiwilligen Feuerwehren Raaba und Feldkirchen mit insgesamt 34 Einsatzkräften im Einsatz.