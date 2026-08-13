in Tirol
Horror-Absturz! Deutscher (36) stürzt 100 Meter in den Tod
Nach Angaben der Polizei war der Urlauber mit seinem Schwiegervater und zwei Schwägern zu einer Bergtour auf die Mörchnerscharte aufgebrochen. Beim Abstieg kam der Mann mit einem Fuß vom Steig ab, verlor das Gleichgewicht und stürzte rund 50 bis 100 Meter über abschüssiges, felsdurchsetztes Gelände in die Tiefe. Für den Deutschen kam jede Hilfe zu spät.
Auch interessant
Die Gruppe hatte sich bereits im unteren Drittel des Abstiegs in Richtung "Floitengrund" befunden, als es kurz vor 13.00 Uhr zu dem Unglück kam. Nach dem Absturz blieb der Mann regungslos liegen. Seine Begleiter alarmierten die Rettungskräfte und stiegen zu dem 36-Jährigen ab.
Alle Reanimationsmaßnahmen der Ersthelfer und des Teams des angeforderten Notarzthubschraubers blieben ohne Erfolg. Der 36-Jährige verstarb an der Unfallstelle. Die Bergung des Leichnams wurde vom Polizeihubschrauber mittels Tau durchgeführt.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden