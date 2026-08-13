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Horror-Absturz! Deutscher (36) stürzt 100 Meter in den Tod

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© Getty Images/Westend61
Ein 36-jähriger Deutscher ist am Donnerstag bei einer Bergtour in Mayrhofen im Zillertal in Tirol tödlich verunglückt.
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Nach Angaben der Polizei war der Urlauber mit seinem Schwiegervater und zwei Schwägern zu einer Bergtour auf die Mörchnerscharte aufgebrochen. Beim Abstieg kam der Mann mit einem Fuß vom Steig ab, verlor das Gleichgewicht und stürzte rund 50 bis 100 Meter über abschüssiges, felsdurchsetztes Gelände in die Tiefe. Für den Deutschen kam jede Hilfe zu spät.

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Die Gruppe hatte sich bereits im unteren Drittel des Abstiegs in Richtung "Floitengrund" befunden, als es kurz vor 13.00 Uhr zu dem Unglück kam. Nach dem Absturz blieb der Mann regungslos liegen. Seine Begleiter alarmierten die Rettungskräfte und stiegen zu dem 36-Jährigen ab.

Alle Reanimationsmaßnahmen der Ersthelfer und des Teams des angeforderten Notarzthubschraubers blieben ohne Erfolg. Der 36-Jährige verstarb an der Unfallstelle. Die Bergung des Leichnams wurde vom Polizeihubschrauber mittels Tau durchgeführt.

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