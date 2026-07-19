Fußball WM
TV
E-Paper
Sport

Torres mit Goldtor

ER ist Spaniens neuer Nationalheld

Ferran Torres jubelt nach seinem Tor für Spanien beim WM-Finale 2026 gegen Argentinien.
© EPA
ER ist Spaniens neuer Nationalheld! Ferran Torres vom FC Barcelona erlöste die Furia Roja mit seinem 1:0 in der Verlängerung und schoss die Spanien auf den WM-Thron.
OE24 auf Google bevorzugen

Argentinien lieferte sich eine absolute Defensivschlacht gegen die Spanier - mit dem ersten Torschuss erst in der 106. Minute. Da mussten Messi und Co. aber schon mehr riskieren, denn zwei Minuten davor schlug Spanien völlig verdient zu.

Auch interessant

Schlechter Verlierer! Argentinien-Star dreht durch

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 20.07.2026

Spanien zurück auf dem Fußballthron

Mit 20:0-Torschüssen ging es in die Verlängerung, in den ersten 90 Minuten ließen die Spanier Chance um Chance liegen.

Doch der Superjoker stach zu: Ferran Torres vom FC Barcelona knallte die Iberer ins Weltmeisterglück.

+++ Alle News zur Fußball-WM finden Sie HIER auf dem oe24-WM-Channel +++

Der 26-Jährige spielt seit 2022 bei den Katalanen, es war sein 25. Tor für die spanische Nationalmannschaft - das absolut wichtigste in seiner Karriere!

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

1:0 - Spanien stößt Messi vom Fußball-Thron

Polens Präsident blockt EU-Vertrag ab

Messi-Tränen zum Abschied: Bitteres Ende einer historischen Ära

Spanien zurück auf dem Fußballthron

Schlechter Verlierer! Argentinien-Star dreht durch

Mord in Wien: Verdächtiger schweigt weiter

Deutscher Skitourengeher stürzt in Tirol 340 Meter in den Tod

ER ist Spaniens neuer Nationalheld

Antonia aus Tirol im Liebesglück

Ried, LASK für Krankl nur Mittelmaß