Torres mit Goldtor
ER ist Spaniens neuer Nationalheld
Argentinien lieferte sich eine absolute Defensivschlacht gegen die Spanier - mit dem ersten Torschuss erst in der 106. Minute. Da mussten Messi und Co. aber schon mehr riskieren, denn zwei Minuten davor schlug Spanien völlig verdient zu.
Auch interessant
Mit 20:0-Torschüssen ging es in die Verlängerung, in den ersten 90 Minuten ließen die Spanier Chance um Chance liegen.
Doch der Superjoker stach zu: Ferran Torres vom FC Barcelona knallte die Iberer ins Weltmeisterglück.
+++ Alle News zur Fußball-WM finden Sie HIER auf dem oe24-WM-Channel +++
Der 26-Jährige spielt seit 2022 bei den Katalanen, es war sein 25. Tor für die spanische Nationalmannschaft - das absolut wichtigste in seiner Karriere!
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden