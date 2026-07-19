ER ist Spaniens neuer Nationalheld! Ferran Torres vom FC Barcelona erlöste die Furia Roja mit seinem 1:0 in der Verlängerung und schoss die Spanien auf den WM-Thron.

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Argentinien lieferte sich eine absolute Defensivschlacht gegen die Spanier - mit dem ersten Torschuss erst in der 106. Minute. Da mussten Messi und Co. aber schon mehr riskieren, denn zwei Minuten davor schlug Spanien völlig verdient zu.

Mit 20:0-Torschüssen ging es in die Verlängerung, in den ersten 90 Minuten ließen die Spanier Chance um Chance liegen.

Doch der Superjoker stach zu: Ferran Torres vom FC Barcelona knallte die Iberer ins Weltmeisterglück.

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Der 26-Jährige spielt seit 2022 bei den Katalanen, es war sein 25. Tor für die spanische Nationalmannschaft - das absolut wichtigste in seiner Karriere!