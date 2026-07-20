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Adidas setzt viel mehr WM-Trikots ab

Das leuchtende Adidas-Logo mit drei Streifen ist auf einer dunklen Fläche zu sehen.
© Getty Images
Verkäufe in Höhe von 1,5 Mrd. Euro. Auch doppelt so viele Bälle verkauft wie damals bei der Wüsten-WM in Katar.
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Der Sportartikel-Hersteller Adidas hat im Zuge der laufenden Fußball-Weltmeisterschaft viermal so viele Trikots verkauft wie beim vorangegangenen Turnier. Die Ballverkäufe hätten sich zugleich verdoppelt, teilte der Dax-Konzern am Wochenende auf Nachfrage der Nachrichtenagentur Bloomberg mit.

Insgesamt erwarte Adidas nun Verkäufe mit Blick auf die WM in Höhe von etwa 1,5 Mrd. Euro, sagte Adidas-Chef Björn Gulden.

Finalisten und Schiedsrichter in Adidas

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Dies entspricht dem oberen Ende der bisher angepeilten Spanne. Darin enthalten ist auch Freizeitkleidung mit WM-Bezug. Insgesamt spielten 14 Teams im Adidas-Outfit. Am besten hätten sich die Trikots von Mexiko verkauft, berichtete der Hersteller. Im Finale spielen nun Spanien und Argentinien gegeneinander, beide in Trikots von Adidas, ebenso wie die Schiedsrichter.

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