Media Markt will Kassen abschaffen

Der Elektronikriese Media Markt möchte das Einkaufen grundlegend verändern.

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Künftig soll der Bezahlvorgang direkt im Beratungsgespräch stattfinden, wodurch der klassische Kassenweg komplett wegfällt.

Der europäische Mutterkonzern Ceconomy arbeitet intensiv an neuen digitalen Angeboten und entwickelt parallel das Konzept der Marke Saturn weiter. Das neue Modell trägt den Namen "Pay-on-Shopfloor" und soll laut Angaben der Verantwortlichen zeitnah eingeführt werden. Durch die unmittelbare Einbindung des Bezahlens in das Beratungsgespräch sollen lange Wartezeiten für Kunden vermieden und der gesamte Einkauf effizienter gestaltet werden. Bislang ist allerdings noch unklar, an welchen Standorten das System zuerst startet, welche Zahlungsmethoden bereitstehen und ob eine Einführung bei Saturn geplant ist.

Media Markt baut Digitalisierung aus

Abseits des neuen Bezahlsystems wird auch die digitale Beratung massiv erweitert. In ausgewählten Tech Villages erprobt der Konzern eine Beratung über Video, bei der Mitarbeiter die Kundschaft sowohl direkt im Markt als auch rein digital unterstützen können. Zusätzlich kommt eine spezielle KI-Anwendung auf den Mobilgeräten des Personals zum Einsatz, um Verkaufsgespräche zu optimieren. Getestet wird außerdem ein eigener KI-Agent, der nach vorheriger Zustimmung der Kunden eigenständig Hilfestellungen anbietet. Bei dem Elektronikriesen erhofft man sich dadurch modernere Abläufe.

Media Markt erntet auch Kritik

Das Vorhaben stößt jedoch auch auf deutliche Kritik. Kritiker bemängeln, dass der Einkauf dadurch nicht mehr anonym an einer klassischen Kasse abgeschlossen werden kann. Da die Abwicklung über Mitarbeiter erfolgt, wird die Entstehung eines indirekten Kaufdrucks befürchtet. Zudem drohen längere Wartezeiten, wenn in den Märkten zu wenige Verkäufer verfügbar sind und Kunden auf freie Mitarbeiter warten müssen. Ein weiterer Kritikpunkt betrifft den Datenschutz: Die Umstellung erfordert die digitale Zusendung des Kassenbons per E-Mail, was von manchen Käufern als bedenklich eingestuft wird.