7 Millionen Euro Schulden: Lackier-Spezialist schlittert in die Pleite

9 Dienstnehmer und 83 Gläubiger sind von der Insolvenz betroffen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das Welser Unternehmen Beta-Systeme GmbH, das Lackieranlagen für Industrie- und Gewerbekunden realisiert und vertreibt, hat beim Landesgericht Wels ein Konkursverfahren beantragt. Die Verbindlichkeiten betragen ca. 7,15 Mio. Euro, dem stehen Vermögenswerte mit einem geschätzten Liquidationswert von rund 1,32 Mio. Euro gegenüber, teilte der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) am Montag mit. 9 Dienstnehmer und 83 Gläubiger sind betroffen.

Eine Fortführung des Betriebs sei laut Unternehmensleitung nicht möglich. Aufgrund fehlender Finanzierungsmöglichkeiten sowie hoher wirtschaftlicher Risiken bei der Fertigstellung laufender Projekte wurde die sofortige Schließung des Unternehmens in Aussicht gestellt, hieß es weiter vom AKV.

Als Grund für die Insolvenz wurden im Konkursantrag Forderungsausfälle von rund 1,1 Mio. Euro sowie drohende Schadenersatzansprüche aus mehreren Großprojekten angeführt.