Business
TV
E-Paper
Business

An Schweizer

BP verkauft alle 250 Tankstellen in Österreich

Preistafel einer BP-Tankstelle mit aktuellen Kraftstoffpreisen bei sonnigem Wetter.
© -
250 BP-Tankstellen in Österreich gehen an das Schweizer Energieunternehmen Volenergy. Über den Kaufpreis herrscht Stillschweigen.
OE24 auf Google bevorzugen

Das Schweizer Energieunternehmen Volenergy übernimmt das österreichische Tankstellen- und Ladesäulennetz des britischen Energiekonzerns BP. Die Vereinbarung umfasst 250 BP-Tankstellen, von denen rund 115 im Eigentum des Unternehmens sind und der Rest im Franchise-Modell betrieben wird, wie BP am Montag mitteilte. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

Auch interessant

Das sind Österreichs beste Streetfood-Adressen

Badeverbot in Kroatiens Meer

"Die Odyssee" sorgt für neuen Kino-Boom

Deal: Übergabe bis Ende 2026

Die Tankstellenstandorte in Österreich sollen nach Abschluss der Transaktion, die bis Ende 2026 erwartet wird, im Rahmen einer Markenlizenzvereinbarung weiterhin unter der Marke "bp" betrieben werden, hieß es in einer Aussendung. BP will durch den Verkauf seine Bilanz stärken und das Downstream-Portfolio weiterentwickeln. "Wir konzentrieren unsere Investitionen auf die Assets und Märkte, in denen bp besonders wettbewerbsfähig ist und den größten Mehrwert für Kundinnen und Kunden schaffen kann", so BP-Manager Richard Harding.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

BP verkauft alle 250 Tankstellen in Österreich

Media Markt will Kassen abschaffen

Adidas setzt viel mehr WM-Trikots ab

Wiener Stadtwerke: Abschied von Gasheizungen bis 2040

WKW-Vize: "Stehen hinter Walter Ruck"

Teures Kerosin: Ryanair-Gewinn bricht ein

ORF jubelt nach WM über Rekord-Zahlen

DIESE Bruchbude ist unglaubliche 5,5 Millionen wert

EU verhängt Mega-Strafe gegen AliExpress

Gebrauchte E-Autos verkaufen sich jetzt besser