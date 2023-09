Ancelotti über Alaba: 'Es ist nichts Ernstes'

Real-Teamchef Carlo Ancelotti gibt Entwarnung: David Alaba soll am Dienstag in der Champions League gegen Napoli (21 Uhr) wieder auf dem Feld stehen. Da jubelt auch ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick.

Auf der Pressekonferenz am Freitag beruhigte Real-Coach Carlo Ancelotti: "Alaba hatte eine Untersuchung. Es ist nichts Ernstes, es sind nur Beschwerden. Wir versuchen, ihn am Dienstag wieder dabei zu haben.“ Zuvor schockte die Verletzungs-Nachricht um den Abwehr-Boss, der im Heimspiel gegen Las Palmas (2:0) in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden musste.

Für ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick heißt es aufatmen: Nach den Ausfalls-Meldungen um Marko Arnautovic und Stefan Posch, wird der ÖFB-Kapitän für den Belgien-Hit am 13.Oktober (20.45 Uhr) wohl wieder fit sein. Ein Fragezeichen steht hinter Michael Gregoritsch und Philipp Mwene. Am Montag gibt der Deutsche seinen Kader für das EM-Quali-Doppel gegen die "Roten Teufel" in Wien und drei Tage später gegen Aserbaidschan in Baku bekannt.

Blitz-Heilung bei Sabitzer

Hoffnungen liegen auch auf Dortmund-Kicker Marcel Sabitzer. Gegen Hoffenheim ist der Mittelfeld-Akteur nicht dabei, aber nächste Woche soll er wieder ins Training einsteigen, wie BVB-Coach Edin Terzic verriet. Dann werde man sehen „für wie viel es reicht“, verriet der BVB-Coach.