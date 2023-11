5 Dinge ohne die David Alaba nicht leben kann

Die Bibel darf in Alabas Tasche niemals fehlen.

Mit Langzeitliebe Shalimar Heppner ist Alaba mittlerweile im verflixten 7. Jahr. Dass es zwischen den beiden noch wie am ersten Tag ist, zeigt das Paar gerne auf Instagram.

Die Freunde haben in Alabas Leben immer einen Platz. Regelmäßig "entführt" er seine Lieblinge in den Urlaub und genießt die Zeit mit seinen Weggefährten ...

Bei einer kolportierten Jahresgage von 23 Millionen Euro bei Real Madrid gönnt sich Familie Alaba auch mal einen Privatjet, um mal kurz in den Urlaub zu fliegen. In der Hermés Bag (bis zu 295.000 Euro!) darf auch die Bibel nicht fehlen.

... er kann aber auch Chill-Modus: In seinem Anwesen in Kitzbühel verbringt der Abwehr-Superstar am liebsten die Weihnachtsfeiertage - natürlich nicht ohne seine Freunde.