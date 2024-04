Real-Thriller: Alaba zittert mit Teamkollegen mit

Real Madrid besiegt im Viertelfinale im Etihad Stadium den amtierenden Champions-League-Sieger Manchester City im Elfmeter-Thriller (n.E. 5:4). Ein Madrilene muss von Zuhause aus mit seinen Teamkollegen mitzittern: ÖFB-Kapitän David Alaba.

Real Madrid steht im Halbfinale der Champions League! In einer nervenaufreibenden Partie besiegten die Königlichen Manchester City – nach Verlängerung und Elfmeterschießen. Real trifft damit in der nächsten Runde auf Rekordmeister Bayern München – David Alabas Ex-Klub. Der ÖFB-Kapitän konnte im spannenden Elfer-Krimi aber leider nicht mit seinen Teamkollegen auf dem Spielfeld stehen.

Video zum Thema: Elfer-Thriller in Casa Alaba

Alaba verfolgt Partie von der Couch aus

Seit dem 17. Dezember 2023 erholt sich David Alaba von einem Kreuzbandriss, den er sich in der Partie gegen Villarreal (4:1) zugezogen hat. Doch obwohl er sein Team beim Clash mit City nicht physisch unterstützen konnte, war er doch mit dem Herzen dabei, wie er auf seiner Instagram Story teilte: Darin sieht man, wie der 31-Jährige im Fernsehen das spannende Viertelfinale verfolgt und über den Sieg der 14-fachen Champions League Gewinner jubelt. „Was für ein Team. Was für ein Kampf! So stolz auf mein Team. Halbfinale“, schreibt der Wiener