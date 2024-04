Irre Alaba-Überraschung vor Real-Kracher

Kaum zu glauben: David Alaba kehrt für das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League am Dienstag (21 Uhr/live auf Sky) beim FC Bayern München in den Kader von Real Madrid zurück.

Während beim deutschen Rekordmeister vor dem Champions-League-Clash am Dienstag (ab 21 Uhr, im Sport24-Ticker) Verletzungsalarm herrscht, reisen die Königlichen samt dem verletzten David Alaba an. Doch bitte nicht zu früh freuen: Der Wiener, der seit Dezember an einem Kreuzbandriss laboriert, kehrt lediglich als Unterstützung in seine alte Heimat zurück. Ein Einsatz gegen seinen Ex-Klub ist noch nicht möglich. Über ein Jahrzehnt hinweg kickte Alaba für die Münchner und staubte in 400 Pflichtspielen nicht nur zehn Meisterschalen mit Bayern ab, sondern auch zwei Champions-League-Titel. Am Dienstag drückt der 31-Jährige jedoch Real als "Edel-Fan" die Daumen. Dani Carvajal (gelbgesperrt) und Torhüter Thibaut Courtois (Kreuzbandriss) stehen ebenfalls überraschend im Aufgebot. Laimer vor Real-Clash mit Kapselverletzung Konrad Laimer hingegen zog sich beim 2:1-Heimsieg gegen Eintracht-Frankfurt eine Kapselverletzung im Knöchel zu. In der neunten Minute lieferte der Mittelfeldspieler Star-Stürmer Harry Kane noch die Vorlage zum 1:0. In der 28. Minute musste der ÖFB-Legionär dann wegen seiner Verletzung aber ausgewechselt werden. Rund eineinhalb Monate vor Österreichs EM-Auftakt gegen Frankreich und vor dem morgigen Halbfinale der Königsklasse heißt es Zittern um Laimer. Doch nicht nur um ihn sorgt sich der deutsche Rekordmeister: Neben dem Salzburger nahmen auch die angeschlagenen Jamal Musiala und Matthijs de Ligt gestern nicht am Bayern-Training teil. „Wir müssen schauen, dass wir es bis Dienstag hinkriegen“, meinte Coach Thomas Tuchel besorgt. Laut Sky soll Musiala allerdings fix in der morgigen Startaufstellung eingeplant sein. Leroy Sané (Schambeinentzündung) und Serge Gnabry (Muskelfaserriss) trainierten gestern schon wieder und könnten im Heim-Clash mit Real dabei sein.