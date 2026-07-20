Badeverbot in Kroatiens Meer

Der Sommer ist eigentlich die Tourismus-Hochsaison Kroatiens im Sommer, doch heuer folgt ein Unglück dem nächsten.

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Tourismus-Alarm in Kroatien. Bereits seit Tagen hadern viele Hotels, dass die Buchungslage extrem schlecht sei. Aufgrund der massiv gestiegenen Preise verzichten viele Menschen auf eine Reise in den Tourismus-Hotspot an der Adria.

Doch damit nicht genug. Jetzt gibt es an mehreren Stränden sogar ein strenges Badeverbot.

Betroffen sind die Strände Bumbiste und Centinera in der Gemeinde Medulin. Grund ist eine erhöhte Gefahr, dass die Gewässer verschmutzt sein könnten, weil es bei Bauarbeiten zu einem Rohrbruch kam und das verschmutzte Abwasser nun ins Meer gelangt.

Vorsichtsmaßnahmen ergriffen

Erste Wasseranalysen haben zwar keine Auffälligkeiten ergeben, dennoch wurde zur Warnung die rote Flagge gehisst und ein Badeverbot ausgesprochen, bis der Schaden endgültig behoben ist.

© Getty Images

Wie lange die Arbeiten dauern, ist allerdings nicht klar. Denn die Behörden klagen, dass die Behebung nicht die nötige Dringlichkeit hat. Bürgermeister Ivan Kirac: "Ich fordere die umgehende Ergreifung aller gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen. Gleichzeitig wird wegen des begründeten Verdachts einer Umweltstraftat Strafanzeige erstattet und eine Untersuchung vor Ort beantragt, um die Umstände des Vorfalls und die mögliche Verantwortung der Beteiligten zu klären."