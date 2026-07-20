Urlaubs-Alarm: Griechen rufen Wasser-Notstand aus

Auf sieben beliebten griechischen Inseln in der Ägäis gilt wegen extremer Wasserknappheit der Notstand. Die anhaltende Trockenheit und Hitze zwingen Hotels und Gemeinden zum Sparen.

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Die griechische Regierung hat aufgrund der anhaltenden Dürre den Notstand für vorerst drei Monate ausgerufen. Zu wenig Regen, konstant hohe Temperaturen und der stark steigende Verbrauch im Sommer lassen die Reserven der betroffenen Regionen rasant schrumpfen. Durch die Maßnahme können Entsalzungsanlagen sowie Notbohrungen nun wesentlich schneller bewilligt werden.

Ernsthafter Notstand wegen Wasserknappheit

Besonders kritisch präsentiert sich die Lage auf der Insel Astypalea. Die vergangene Saison war laut den lokalen Behörden die zweittrockenste seit dem Jahr 2020. Der einzige Stausee der Insel enthält derzeit nur noch rund ein Sechstel seiner gesamten Kapazität. Ein wesentlicher Grund dafür ist der Tourismus: In den Sommermonaten steigt die Bevölkerung vor Ort von rund 1400 auf up zu 7000 Menschen an. Dadurch klettert der tägliche Verbrauch auf etwa 900 Kubikmeter. Eine neue Entsalzungsanlage soll die Situation entschärfen. Die Krise trifft vor allem die Landwirtschaft, da Bauern das Wasser des Stausees nicht mehr zur Bewässerung nutzen dürfen. Die 71-jährige Landwirtin Evdokia Palatianou erklärte gegenüber Reuters, viele ihrer Pflanzen seien vertrocknet. Ohne Regen wolle sie künftig nichts mehr anbauen.

Wichtige Infos für Feriengäste

Für Touristen gibt es trotz der Krise keine Reiseverbote oder generellen Einschränkungen. Einige Hotels reagieren jedoch mit speziellen Sparprogrammen. So wird in manchen Betrieben die Zimmerreinigung nicht mehr täglich durchgeführt. Andere Unterkünfte planen Regenwasserspeicher statt Pools oder Whirlpools. Auf der Insel Tinos belastet laut Bürgermeister Panagiotis Krontiras der Bau vieler neuer Ferienvillen mit eigenen Pools das wertvolle Grundwasser. Da Wasser lange Zeit sehr günstig war, wurde damit oft verschwenderisch umgegangen. Feriengäste sind dazu aufgerufen, die Wasserknappheit zu berücksichtigen und sich auf kürzere Duschen zu beschränken. Handtücher sollten zudem nicht täglich gewaschen werden.