Hier gilt Alkoholverbot in Kroatien

Ein neues Alkoholverbot in Kroatien soll nächtliche Exzesse eindämmen. Betroffen von der strengen Maßnahme sind vor allem Supermärkte und Läden.

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Die Verwaltung des beliebten kroatischen Urlaubsortes Makarska an der dalmatinischen Adriaküste greift durch.

Als erste Stadt im Land hat sie ein solches Alkoholverbot für die Nacht eingeführt. Das Verbot gilt täglich von 21 Uhr bis 6 Uhr morgens und betrifft Supermärkte sowie Läden. Restaurants und Bars dürfen alkoholische Getränke hingegen weiterhin verkaufen. Im vergangenen Mai hatte das kroatische Parlament den Kommunen erlaubt, selbst über solche Restriktionen zu entscheiden, um die öffentliche Gesundheit und Ordnung zu bewahren.

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Neues Alkoholverbot für mehr Ordnung

Der Bürgermeister von Makarska, Zoran Paunović, erklärte laut der "Dubrovnik Times", das Ziel sei es nicht, unnötige Einschränkungen aufzuerlegen, sondern ein sichereres und angenehmeres Umfeld sowohl für die Einwohner als auch für die Besucher zu schaffen. Er betonte:

“"Unser Ziel ist es nicht, Dinge um ihrer selbst willen zu verbieten, sondern den Frieden, die Ordnung und die Lebensqualität in unserer Stadt zu bewahren".” Zoran Paunović,

In der wegen ihres Strandes beliebten Stadt hatte es in der Sommersaison immer wieder Alkoholexzesse gegeben. Besucher liefen volltrunken durch die Straßen, lärmten und störten die Einwohner.

Weitere Städte planen harte Maßnahmen

Makarska hat etwa 13.000 Einwohner, doch in der Urlaubssaison kommen jährlich rund 340.000 Touristen. Der Tourismus macht etwa 20 Prozent des kroatischen Bruttoinlandsprodukts aus. Die Stadt könnte nun zum Trendsetter werden, denn auch Split, die Stadt Hvar sowie die Insel Zadar planen ähnliche Schritte. Kroatien folgt damit Modellen aus Spanien. In S'Arenal, Magaluf sowie Teilen von Palma und Ibiza ist der Verkauf in Geschäften zwischen 21.30 Uhr und 8 Uhr morgens verboten. Auch im portugiesischen Porto und in Rom gibt es bereits Verkaufsverbote für den Einzelhandel.