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Am Montag

Burnham ist neuer Briten-Premier

Ein Mann im Anzug steigt vor einem Gebäude aus einem schwarzen SUV, ein Soldat begrüßt ihn.
© Getty Images
Andrew Burnham ist am Montag zum britischen Premierminister ernannt worden. Der frühere Bürgermeister von Greater Manchester wurde am Vormittag von König Charles III. mit der Regierungsbildung beauftragt, ehe er an seinem neuen Amtssitz in der Downing Street eine Rede halten wird.
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Der 56-Jährige wird der siebente Premier binnen zehn Jahren.

Burnham folgt auf Keir Starmer, der im Juni infolge mehrerer politischer Fehlschläge seinen Rücktritt angekündigt hatte. Am Freitag war Burnham offiziell zum Vorsitzenden der Regierungspartei Labour ernannt worden.

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Starmer geht "stolz"

Starmer zog zum Ende seiner zweijährigen Amtszeit als Regierungschef eine positive Bilanz gezogen. Beim Verlassen des Amtssitzes in der Downing Street 10 in London sagte Starmer am Montag vor Reportern, er sei überzeugt, dass Großbritannien heute "stärker und fairer" sei als bei seinem Amtsantritt vor zwei Jahren. Er gehe "mit einem Lächeln" und sei "stolz auf alles, was wir erreicht haben". Anschließend machte sich Starmer auf den Weg zum Buckingham-Palast, um bei König Charles seinen Rücktritt einzureichen.

Ein Mann im Anzug hält eine Rede vor dem Eingang der 10 Downing Street in London.
Keir Starmer. © EPA

Burnham wird der siebente britische Regierungschef in zehn Jahren. Der bei den Briten beliebte Burnham ist ein Hoffnungsträger für die sozialdemokratische Labour Party: Sie hofft, dass er Wählerstimmen von der rechtspopulistischen Partei Reform UK zurückholen kann.

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