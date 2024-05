Grünen-Politiker von 39-Jährigem bedroht

Der Grünen-Landtagsabgeordnete Wolfgang Aldag ist am Freitag in Halle im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt am Infostand seiner Partei von einem 39-Jährigen bedroht worden.

Aldag rief die Polizei, die Beamten erstatteten Anzeige gegen den betrunkenen Mann, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Außerdem erteilten sie ihm einen Platzverweis. Eine Atemkontrolle habe bei dem 39-Jährigen einen Wert von über vier Promille ergeben. Aldag zufolge hatte der stark alkoholisierte Mann ihm gedroht, ihm mit einer Flasche auf den Kopf zu schlagen. Insgesamt sei die Wahlkampfsituation in Halle allerdings meist friedlich, betonte der Landtagsabgeordnete. "Es gibt viele, die schätzen, dass wir und andere Parteien informieren. Wenn ich den einen Fall gegen Hunderte andere aufrechne, ist es eher ein Einzelfall." Die Polizei wird dem Politiker zufolge seit diesem Jahr im Vorfeld von seiner und auch anderen Parteien informiert, wenn in der Stadt ein Infostand aufgebaut wird. Am Freitag hatten die Grünen vor allem über die Kommunalwahl, aber auch über die Europawahl informieren wollen. Immer wieder wurden in Deutschland in den vergangenen Tagen Angriffe auf Politikerinnen und Politiker verschiedener Parteien publik: In Dresden wurde der SPD-Politiker Matthias Ecke zusammengeschlagen, in Berlin wurde nach einer Attacke auf SPD-Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey ein Verdächtiger vorläufig in der Psychiatrie untergebracht. In Essen wurden die beiden Grünen-Politiker Kai Gehring und Rolf Fliß angegriffen. Auch AfD-Politiker waren Ziele von Attacken.