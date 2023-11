Ex-Fußballprofi (34) drehte Pornos: Jetzt tot aufgefunden

Die beiden lernten sich bei einer Gruppenszene kennen.

Der ehemalige Crystal-Palace-Akademiespieler Oliver Spedding - auch bekannt als Pornostar Damian Oliver - ist im Alter von 34 Jahren gestorben, zwei Monate nachdem er den Tod seiner Freundin vorgetäuscht hatte.

Schied früh aus dem Leben aus

Ein ehemaliger Fußballspieler, der im Alter von 34 Jahren auf tragische Weise ums Leben kam, lernte seine Freundin bei einem Gruppensex-Dreh kennen. Oliver Spedding, der in der Akademie von Crystal Palace gespielt hatte, kehrte dem Fußball den Rücken, nachdem es ihm nicht gelungen war, im Profibereich Fuß zu fassen. Nach einer Zeit hinter Gittern begann er eine Karriere in der Erwachsenenunterhaltungsbranche. Und dort lernte er auch seine Freundin kennen: Sophie Anderson.

Die beiden lernten sich bei einer Gruppenszene kennen, aber sobald die Kameras nicht mehr liefen, konnte Oliver nicht aufhören, an Sophie zu denken. Im Gespräch mit Pleaser verriet Oliver: "Sophies Freundin hat sich an mich gekuschelt.

Führten "normales" Leben

Die beiden versicherten, dass sie wie jedes andere Paar seien - sie kuschelten gerne und schauten Netflix, und Oliver fügte hinzu: "Man sagt, dass es da draußen diese eine Person gibt - deinen Seelenverwandten. Wir wissen, was wir haben."

Sophies und Olivers Beziehung schien gut zu laufen, sie drehten gemeinsame Szenen, bis Oliver mehrere Posts in den sozialen Medien veröffentlichte, die schnell wieder gelöscht wurden. Oliver deutete an, dass Sophie verstorben sei und ihre Beerdigung am darauffolgenden Dienstag stattfand.

Rebecca More, ein weiterer Erotikstar, twitterte: "Ich habe gerade einen Anruf von der Polizei in Suffolk erhalten, die mir mitteilte, dass die Metropolitan Police bestätigen kann, dass sie mit Sophie gesprochen hat und es ihr gut geht."

Oliver nahm seine Worte zurück und behauptete stattdessen, Sophie sei aus dem Krankenhaus entlassen worden. Am vergangenen Freitag ist der Oliver nun selbst verstorben.

Sein Fußballverein, der Croydon FC, bestätigte die Nachricht und würdigte ihn mit den Worten: "Croydon FC ist zutiefst betrübt über den Tod unseres ehemaligen Spielers Oliver Spedding. Oliver hat einige Zeit für den Verein gespielt und war ein sehr beliebter Spieler, der immer sein Bestes für die Mannschaft gegeben hat.