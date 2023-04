Comeback: Charlie Sheen bei neuer TV-Serie mit dabei

Der Schauspieler Charlie Sheen und Two and a half Men Schöpfer Chuck Lorre hatten 2011 mehr als nur einen Streit, als Sheen aus der beliebten Sitcom gefeuert wurde, in der er die Hauptrolle gespielt hatte.

Auf dem Höhepunkt seiner Popularität war er eoiner der bestbezahlte Schauspieler im Fernsehen und verdiente 1,8 Millionen Dollar pro Folge von Two and a Half Men, bevor er im März 2011 gefeuert wurde, als er mit Drogenabhängigkeit zu kämpfen hatte.

Sheen kritisierte Lorre in einem Interview heftig, ließ sich feuern und seinen Charakter aus Two and a Half Men verschwinden, indem das Drehbuch dahingehend gedreht wurde, dass er außerhalb des Bildschirms gestorben sei, und leitete später eine 100-Millionen-Dollar-Klage gegen Lorre und WBTV ein. Die Klage wurde schließlich beigelegt und Sheen drückte später sein Bedauern über den Verlauf der Dinge und seine Handlungen aus und sagte, er hoffe auf eine Versöhnung mit Lorre.

Nun schient die Fede aber beendet, da Sheen ausgerechnet in einer Serie, die Lorre leitet, eine Rolle bekommen hat. In "How to be a Bookie" soll Sheen eine wiederkehrende Rolle haben. Die Sendung wird für Max gedreht.

Nach seinem aus bei Two and a half man war Sheen noch in der Serie "Anger Managment" zu sehen, ehe es ruhig um ihn wurde.